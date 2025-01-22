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「洗錢教父」涂誠文通緝年餘 登查緝專刊

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

睿森銀樓負責人涂誠文涉詐欺案潛逃，被台北地檢署發布通緝，刑事局發布查緝專刊。圖／翻攝自刑事局網站
睿森銀樓負責人涂誠文涉詐欺案潛逃，被台北地檢署發布通緝，刑事局發布查緝專刊。圖／翻攝自刑事局網站
捲入「八八會館」案的睿森銀樓負責人「洗錢教父」涂誠文，涉及詐欺案潛逃被台北地檢署發布通緝，刑事局本月十六日接獲北檢函文協請，發布要案查緝專刊。三名警官涉入與涂有關的洗錢案被約談後，涂才被刊登專刊，已通緝一年多。

新北市警土城分局、刑事局二大隊共三名警官涉泰達幣洗錢案，金流疑與涂誠文有關，本月十五日遭北檢搜索約談，訊後各五十萬元交保。刑事局隔天收到北檢函文，將涂發布要案查緝專刊；根據專刊資料，查尋緝原因是涉及詐欺案潛逃。

北檢前年十一月一日搜索拘提，未拘獲涂，同月十三日發布通緝。

涂被控設第三方支付公司「揚盛集團」，替網路博弈、地下匯兌業者提供金流代收付服務，洗錢二千四百億元；北檢去年十二月卅日依洗錢、組織等罪起訴揚盛負責人李勁寬、幣竟交易所營運長張于庭、執行長張瀚林等廿七人，涂潛逃未被訴。

查緝專刊接連引發爭議，「百億賭王」PGTalk負責人林秉文因詐欺、洗錢案被訴，放棄三百萬元保釋金潛逃被通緝，台鹽綠能公司前董事長陳啓昱涉光電弊案，未到聲押庭也曾被發布通緝，刑事局第一時間未將兩人發布專刊，被外界質疑後才刊登。

警方說，查緝專刊主要是警察機關偵辦案件使用，非所有通緝犯均發布。

洗錢 詐欺 通緝

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