快訊

12強賽／7000萬紅包到帳！辜仲諒承諾獎金 匯入中華隊戶頭

賴總統重話檢討打詐不力 基層警要求道歉：對全台警察公開羞辱

聽新聞
0:00 / 0:00

林秉樞入獄病到裝葉克膜？ 北所僅證實「去年12月住院至今」

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

民進黨前立委高嘉瑜前男友林秉樞因對女方施暴，判刑2年10月定讞入獄，卻傳出他日前在台北監獄台北分監服刑時，因病戒護就醫住院至今。負責管理台北分監的台北看守所證實，林秉樞於去年12月18日住院至今，至於有無裝葉克膜及相關病情，則屬特種個資不便說明。

林秉樞因於2021年間毆打高嘉瑜成傷，被依傷害等罪判刑定讞，因未獲檢方同意易科罰金，於2023年10月6日入獄服刑至今。他曾在法院審判期間，表示自己有高血壓、高血糖等疾病，每周都要到醫院洗腎

北所表示，林秉樞去年12月18日因身體不適，由北所駐診醫師診斷後，進行戒護就醫，目前在北所配合的醫療院所住院治療當中，至於相關病情、治療細節則因特種個資不便透露。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

林秉樞因歐打高嘉瑜入監服刑，北所證實他因病住院。圖／聯合報系資料照片
林秉樞因歐打高嘉瑜入監服刑，北所證實他因病住院。圖／聯合報系資料照片

個資 林秉樞 洗腎 葉克膜 高嘉瑜 高血壓

延伸閱讀

曾打高嘉瑜...林秉樞病危葉克膜維生 父哽咽「99.9%以上難以救活」

林秉樞感冒卻命危 林父哽咽曝最後會客日竟預告：可能會比你早走

黃國昌轟北檢淪賴清德鷹犬 高嘉瑜指柯文哲是咎由自取

被點落選主因高嘉瑜反擊了...曬開心抱嬰照遭嗆事不關己

相關新聞

林秉樞一度休克裝葉克膜急救 部立台北醫院僅證實：戒護病房救治中

前立委高嘉瑜前男友林秉樞入獄服刑，去年12月卻昏迷休克，送醫後裝葉克膜急救，林父質疑北所未及時將兒子送醫，已多重器官衰竭...

賴清德重話檢討打詐不力 基層警：請總統對詆毀羞辱警察道歉

賴清德總統前天出席警政署署務會報說重話，指每年詐欺案逾18萬件，破獲僅百分之1，查扣不法所得占財損不到10分之1，要求警...

天道盟松山會勾結美籍人士走私毒品來台 逮11人起獲古柯鹼、大麻膏

台北市刑警大隊偵五隊接獲線報，天道盟松山會涉嫌勾結美籍男子，以來台觀光名義，夾帶走私古柯鹼、大麻膏。警方展開調查，從去年...

節安工作第一天...打響第一砲 苗警逮中盤毒販起獲約半公斤毒品

警方節安工作昨天第一天，苗栗警察分局循線在苗栗縣造橋鄉查獲高姓老翁涉嫌持有99.42公克海洛英、390.64公克安非他命...

林秉樞傳出病危？北所：曾一度裝葉克膜 目前病況穩定

民進黨前立委高嘉瑜前男友林秉樞因對女方施暴，判刑2年10月定讞入獄，卻傳出他日前在台北監獄台北分監服刑時，因病戒護就醫住...

林秉樞感冒卻命危 林父哽咽曝最後會客日竟預告：可能會比你早走

前立委高嘉瑜前男友林秉樞2021年因毆打高嘉瑜，被依傷害等罪判刑2年10月定讞服刑。不料去年12月18日林秉樞竟昏迷休克...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。