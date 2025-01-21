施暴高嘉瑜入獄…林秉樞驚傳健康狀況不佳 看守所證實戒護就醫

林秉樞施暴前民進黨立委高嘉瑜等案遭判刑定讞，已入獄服刑。今天傳出林秉樞健康狀況不佳，台北看守所表示，林秉樞去年12月18日經所內醫師醫囑戒護就醫至今。

林秉樞施暴前民進黨立委高嘉瑜等案遭判刑定讞，林秉樞2023年10月入獄。檢察官針對林秉樞所犯13罪，向法院聲請定應執行刑，高等法院去年裁定執行2年9月，林秉樞不服提起抗告被駁回。

林秉樞曾在庭上稱身體不好，有高血壓及高血糖，約3天到4天須赴醫院。今天傳出他身體不適，兼辦台北分監的台北看守所表示，林秉樞去年12月18日經所內醫師醫囑戒護就醫至今，至於相關病情，因個資問題不便說明。

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