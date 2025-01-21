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高雄藥頭赤裸陳屍租屋處 身中6刀凶嫌下手原因曝光
高雄48歲洪姓男子昨天下午被陳姓友人發現赤裸陳屍在楠梓區租屋處，警方鎖定案發前曾進入房間的陳姓男子涉案，昨天深夜逮捕陳男到案，起獲凶刀1把，陳坦承不滿洪男許久才下手行凶，全案朝殺人罪嫌偵辦中。
楠梓警分局昨下午3時14分許接獲洪男陳姓友人報案，指稱洪男自18日晚間就無法聯繫上人，打電話也沒人接，他曾在當晚上門找人，按鈴沒人接即離開。
陳男報案後前往洪男住處找人，見房門未上鎖，推門後發現洪赤裸滿身是血倒臥地板，人已明顯死亡，嚇得趕緊報案。
警方獲報趕赴現場鑑識採證，發現洪男赤裸倒在地上，頭部有不明傷口，地板留有血跡印痕等跡證，另有一個類似擀麵棍的鈍器沾血，屋內有毒品吸食器，懷疑洪男遭人殺害。
經警方調閱監視器，鎖定當時曾與洪男在屋內的陳男，歷經8小時追緝，昨深夜11時許在仁武區拘提47歲陳姓犯嫌到案，在陳男身上起獲凶刀1把，陳嫌初步坦承因毒品糾紛犯案。
據了解，死亡的洪男為小藥頭，下手的47歲陳男則是他的藥腳，陳供稱洪常常「偷斤減兩」，販賣時有時又拿翹，因不滿他的態度才會行凶。
檢警今下午相驗，確認洪男臉部、前胸、後背共有6處刀傷，依陳男供述應為毒品糾紛惹禍，因陳男為18日上午11時許到洪男住處，當天下午4時許離開後就無人到場，推論洪死亡時間已逾2天。
全案警詢後，將依殺人罪嫌將下手的陳男移送橋頭地檢署偵辦。
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