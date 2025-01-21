疑毒品糾紛起殺機 高雄男赤裸喪命 警逮1凶嫌偵辦

高市楠梓區某大樓出租套房發生命案，陳姓男子聯繫不上48歲洪姓友人，今天下午前往洪住處查看，發現洪倒臥地上已明顯死亡，因洪男身上有疑似刀傷，屋內有血跡，警方朝殺人罪偵辦，昨深夜11時許，在仁武區逮捕涉案的陳男，起獲凶刀1把，陳初步坦承涉案，警方正製作筆錄中。

楠梓警分局昨下午3時14分許接獲陳姓男子報案，指稱48歲洪姓友人自18日晚間就無法聯繫上人，打電話也沒人接，他曾在當晚上門找人，按鈴沒人接即離開。

今下午陳男報案後前往洪男住處找人，見房門未上鎖，推門後發現洪整個人倒臥地板，人已明顯死亡，嚇得趕緊報案。

警方獲報趕赴現場鑑識採證，發現洪男赤裸倒在地上，頭部有不明傷口，地板留有血跡印痕等跡證，另有一個類似擀麵棍的鈍器沾血，屋內有毒品吸食器，懷疑洪男遭人殺害。