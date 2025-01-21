快訊

嘉義大埔6.4強震 民眾嚇壞：與民國53年白河地震好近

高雄地震 「手機叫不停」 那瑪夏區全區停電陷黑暗

南部凌晨強震 台南楠西山區傳出有民宅倒塌

疑毒品糾紛起殺機 高雄男赤裸喪命 警逮1凶嫌偵辦

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高市楠梓區某大樓出租套房發生命案，陳姓男子聯繫不上48歲洪姓友人，今天下午前往洪住處查看，發現洪倒臥地上已明顯死亡，因洪男身上有疑似刀傷，屋內有血跡，警方朝殺人罪偵辦，昨深夜11時許，在仁武區逮捕涉案的陳男，起獲凶刀1把，陳初步坦承涉案，警方正製作筆錄中。

楠梓警分局昨下午3時14分許接獲陳姓男子報案，指稱48歲洪姓友人自18日晚間就無法聯繫上人，打電話也沒人接，他曾在當晚上門找人，按鈴沒人接即離開。

今下午陳男報案後前往洪男住處找人，見房門未上鎖，推門後發現洪整個人倒臥地板，人已明顯死亡，嚇得趕緊報案。

警方獲報趕赴現場鑑識採證，發現洪男赤裸倒在地上，頭部有不明傷口，地板留有血跡印痕等跡證，另有一個類似擀麵棍的鈍器沾血，屋內有毒品吸食器，懷疑洪男遭人殺害。

經警方調閱監視器，鎖定當時曾與洪男在屋內的陳男，歷經8小時追緝，昨深夜11時許在仁武區拘提47歲陳姓犯嫌到案，在陳男身上起獲凶刀1把，陳嫌初步坦承因毒品糾紛犯案，相關涉案情節調查釐清中。

洪姓男子赤裸在租屋處喪命，警方已逮捕涉案陳姓凶嫌偵辦中。記者張議晨／翻攝
洪姓男子赤裸在租屋處喪命，警方已逮捕涉案陳姓凶嫌偵辦中。記者張議晨／翻攝

死亡 毒品 監視器

延伸閱讀

半夜嘉義地牛翻身高雄超有感 網友直呼：大又久超可怕

高雄驚見男子陳屍出租套房 疑遭殺害身旁有沾血鈍器

新北男自撞華江橋分隔島 稱恍神釀禍車上卻搜出喪屍煙彈

北市警銷毀130公斤毒品證物 喪屍煙彈、咖啡包、K他命居多

相關新聞

高雄驚見男子陳屍出租套房 疑遭殺害身旁有沾血鈍器

高市楠梓區某大樓出租套房發生命案，陳姓男子因兩天聯繫不上48歲洪姓友人，今天下午前往租屋處查看，見房門未上鎖，開門後發現...

疑毒品糾紛起殺機 高雄男赤裸喪命 警逮1凶嫌偵辦

高市楠梓區某大樓出租套房發生命案，陳姓男子聯繫不上48歲洪姓友人，今天下午前往洪住處查看，發現洪倒臥地上已明顯死亡，因洪...

北市警銷毀130公斤毒品證物 喪屍煙彈、咖啡包、K他命居多

台北市警方本月銷毀查扣的三、四級毒品及管制藥品、施用器具等共130公斤，毒品主要是K他命、咖啡包及公告升為二級前查扣的「...

李威妻子全程低頭！精舍命案證人身分請回 被護駕擋鏡頭

蔡姓女子去年7月疑遭台北市一家私人佛教精舍人員凌虐致死，台北地檢署調查命案，陸續羈押吳姓女住持、精舍精神領袖、暢銷作家王...

精舍信徒遭虐殺、主嫌王薀低調 精舍爆根本未登記立案

一名蔡姓女子去年在北市一家私人佛教精舍死亡，生前疑遭虐打，檢方調查發現暢銷作家王薀涉案，本月7日將王薀拘提依殺人罪移送，...

涉精舍命案！藝人李威三度到案作證「不發一語」 妻子首出庭意外證實已婚

蔡姓女子去年7月凱米颱風夜在台北市一家私人佛教精舍死亡，檢方查出她生前疑遭虐打，台北地檢署偵辦命案，已陸續羈押吳姓女住持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。