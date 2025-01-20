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高雄驚見男子陳屍出租套房 疑遭殺害身旁有沾血鈍器

高雄驚見男子陳屍出租套房 疑遭殺害身旁有沾血鈍器

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市楠梓區某大樓出租套房發生命案，陳姓男子因兩天聯繫不上48歲洪姓友人，今天下午前往租屋處查看，見房門未上鎖，開門後發現洪倒臥地上已明顯死亡，嚇得報案；警方到場鑑識，發現洪頭部疑遭重擊，身旁遺留有沾血鈍器，正調閱監視器追查涉案犯嫌。

楠梓警分局指出，今天下午3時14分許接獲陳姓男子報案，指稱48歲洪姓友人自18日晚間就無法聯繫上人，打電話也沒人接，他曾在當晚上門找人，按鈴沒人接即離開。

沒想到，今天下午前往洪男住處找人，見房門未上鎖，推門後，發現洪整個人倒臥地板，人已明顯死亡，嚇得趕緊報案。

警方獲報趕赴現場鑑識採證，發現洪男頭部有不明傷口，地板留有血跡印痕等跡證，另有一個沾血鈍器，洪男疑遭人殺害，目前調閱周邊監視器，鎖定特定對象追查釐清，並報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦。

高市楠梓區某大樓出租套房發生命案，陳姓男子因兩天聯繫不上48歲洪姓友人，今天下午前往租屋處查看，見房門未上鎖，開門後發現洪倒臥地上已明顯死亡。示意圖／本報資料照
高市楠梓區某大樓出租套房發生命案，陳姓男子因兩天聯繫不上48歲洪姓友人，今天下午前往租屋處查看，見房門未上鎖，開門後發現洪倒臥地上已明顯死亡。示意圖／本報資料照

命案 死亡 監視器

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