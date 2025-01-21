離家8天餓死嬰 母依殺人罪起訴

卅一歲陳姓女子未婚生下二名女兒，去年生么女後失業，經濟狀況不佳仍跑出去玩樂，將么女獨留家中八天死亡；女嬰解剖腹部全空，肝醣消耗殆盡慘死，橋頭地檢署認為陳女有殺人故意，依殺人罪嫌起訴，移審後橋頭地院裁定續押。

檢警調查，陳女兩名女兒父親不同，老家在高雄大社區，母親也是單親，在自助餐店工作，屬社區中經濟較弱勢家庭；陳去年五月生下么女，因失業被列為脆弱家庭，經社會局協助，在鄰近教會安置點租屋生活。

去年九月十五日晚間八時許，陳女將四個月大么女獨留在家，騎機車載大女兒外出，長達八天未返家，同年九月廿三日上午七時許回到家中，么女早已喪命。

當天上午社會局來電詢問么女狀況，陳女表明女兒已死亡，社會局通報救護車趕往安置租屋處，女嬰全身發黑、有異味，檢警相驗後初判為營養不良等因素喪命。

據了解，陳女當時帶大女兒返老家，期間還出席家庭聚會，家人見女嬰沒有跟隨在身旁曾詢問，陳女僅稱在朋友家沒多做回應。

檢方認為陳女身為生母，具有照顧女嬰保證人地位，卻忽略女嬰需求，將她獨留在家，明顯具有殺人故意，訊後依殺人罪聲押獲准。

另陳女不在家八天內，母親及社工都曾詢問么女狀況，陳女卻都謊稱有委託別人照顧，阻斷其他人救援么女可能；么女經解剖確認有臟器萎縮、全身脂肪組織減少、肝細胞內幾無肝醣、腎小管肌球蛋白堆積等營養不良症狀。

檢方綜合陳女犯行認定她有殺人故意，依成年人故意殺害兒童罪嫌起訴，全案將依國民法官法審理，建請國民法官庭加重其刑。