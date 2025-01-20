北市警銷毀130公斤毒品證物 喪屍煙彈、咖啡包、K他命居多

台北市警方本月銷毀查扣的三、四級毒品及管制藥品、施用器具等共130公斤，毒品主要是K他命、咖啡包及公告升為二級前查扣的「喪屍煙彈」依托咪酯類，呼籲民眾遠離毒害。

北市刑警大隊統計，去年下半年查獲三、四級毒品238件、274人，不含依托咪酯類煙彈共58公斤；查獲依托咪酯類405件、450人，其中大量案件包括信義警分局去年9月查獲煙彈1123顆、粉末1032公克、煙油1027公克，文山二分局10月查獲煙彈1340顆。

北市警察局每半年銷毀三、四級毒品證物，本月14日將去年下半年查扣毒品及管制藥品、施用器具等，送北市環保局木柵焚化廠銷毀。

警方說，這些毒品對中樞神經系統具極大破壞性，可能造成記憶力衰退、情緒失控等，甚至誘發精神疾病，長期濫用會對心血管、肝腎等重要器官造成不可逆轉損害；咖啡包等混合式新興毒品，成分複雜且來源不明，使用風險極高，易引發急性中毒，甚至危及生命。

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