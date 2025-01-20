快訊

原以為進不去…拿到川普就職典禮邀請票 我立委代表團搭地鐵趕路

立院夜審預算案爆衝突！吳沛憶揪一疑點 吳春城衝上前拍桌理論

新北某公幼逼遲到童「撐牆倒立」？ 教育局稽查結果出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

北市警銷毀130公斤毒品證物 喪屍煙彈、咖啡包、K他命居多

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

北市警方本月銷毀查扣的三、四級毒品及管制藥品、施用器具等共130公斤，毒品主要是K他命、咖啡包及公告升為二級前查扣的「喪屍煙彈」依托咪酯類，呼籲民眾遠離毒害。

北市刑警大隊統計，去年下半年查獲三、四級毒品238件、274人，不含依托咪酯類煙彈共58公斤；查獲依托咪酯類405件、450人，其中大量案件包括信義警分局去年9月查獲煙彈1123顆、粉末1032公克、煙油1027公克，文山二分局10月查獲煙彈1340顆。

北市警察局每半年銷毀三、四級毒品證物，本月14日將去年下半年查扣毒品及管制藥品、施用器具等，送北市環保局木柵焚化廠銷毀。

警方說，這些毒品對中樞神經系統具極大破壞性，可能造成記憶力衰退、情緒失控等，甚至誘發精神疾病，長期濫用會對心血管、肝腎等重要器官造成不可逆轉損害；咖啡包等混合式新興毒品，成分複雜且來源不明，使用風險極高，易引發急性中毒，甚至危及生命。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市警方本月銷毀查扣的三、四級毒品等共130公斤，主要是K他命、咖啡包及公告升為二級前查扣的「喪屍煙彈」依托咪酯類。圖／台北市刑警大隊提供
台北市警方本月銷毀查扣的三、四級毒品等共130公斤，主要是K他命、咖啡包及公告升為二級前查扣的「喪屍煙彈」依托咪酯類。圖／台北市刑警大隊提供
台北市警方本月銷毀查扣的三、四級毒品等共130公斤，主要是K他命、咖啡包及公告升為二級前查扣的「喪屍煙彈」依托咪酯類。圖／台北市刑警大隊提供
台北市警方本月銷毀查扣的三、四級毒品等共130公斤，主要是K他命、咖啡包及公告升為二級前查扣的「喪屍煙彈」依托咪酯類。圖／台北市刑警大隊提供
台北市警方本月銷毀查扣的三、四級毒品等共130公斤，主要是K他命、咖啡包及公告升為二級前查扣的「喪屍煙彈」依托咪酯類。圖／台北市刑警大隊提供
台北市警方本月銷毀查扣的三、四級毒品等共130公斤，主要是K他命、咖啡包及公告升為二級前查扣的「喪屍煙彈」依托咪酯類。圖／台北市刑警大隊提供
台北市警方本月銷毀查扣的三、四級毒品等共130公斤，主要是K他命、咖啡包及公告升為二級前查扣的「喪屍煙彈」依托咪酯類。圖／台北市刑警大隊提供
台北市警方本月銷毀查扣的三、四級毒品等共130公斤，主要是K他命、咖啡包及公告升為二級前查扣的「喪屍煙彈」依托咪酯類。圖／台北市刑警大隊提供
台北市警方本月銷毀查扣的三、四級毒品等共130公斤，主要是K他命、咖啡包及公告升為二級前查扣的「喪屍煙彈」依托咪酯類。圖／台北市刑警大隊提供
台北市警方本月銷毀查扣的三、四級毒品等共130公斤，主要是K他命、咖啡包及公告升為二級前查扣的「喪屍煙彈」依托咪酯類。圖／台北市刑警大隊提供

北市 喪屍煙彈 毒品

相關新聞

李威妻子全程低頭！精舍命案證人身分請回 被護駕擋鏡頭

蔡姓女子去年7月疑遭台北市一家私人佛教精舍人員凌虐致死，台北地檢署調查命案，陸續羈押吳姓女住持、精舍精神領袖、暢銷作家王...

表情沉重！徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦詐騙2千萬 判10、15年徒刑

立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦涉成立水房，與助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢2700萬，遭依洗錢等罪起訴。台...

北市警銷毀130公斤毒品證物 喪屍煙彈、咖啡包、K他命居多

台北市警方本月銷毀查扣的三、四級毒品及管制藥品、施用器具等共130公斤，毒品主要是K他命、咖啡包及公告升為二級前查扣的「...

精舍信徒遭虐殺、主嫌王薀低調 精舍爆根本未登記立案

一名蔡姓女子去年在北市一家私人佛教精舍死亡，生前疑遭虐打，檢方調查發現暢銷作家王薀涉案，本月7日將王薀拘提依殺人罪移送，...

涉精舍命案！藝人李威三度到案作證「不發一語」 妻子首出庭意外證實已婚

蔡姓女子去年7月凱米颱風夜在台北市一家私人佛教精舍死亡，檢方查出她生前疑遭虐打，台北地檢署偵辦命案，已陸續羈押吳姓女住持...

黃麟凱槍決伏法 新北檢察長親登門慰問死者父親、送紅包年菜

死囚黃麟凱上周成為賴政府上任後，首度槍決的死刑犯，讓死者家屬終於盼來繳久違的正義，新北地檢署剛上任的檢察長郭永發，今天下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。