李威妻子全程低頭！精舍命案證人身分請回 被護駕擋鏡頭

蔡姓女子去年7月疑遭台北市一家私人佛教精舍人員凌虐致死，台北地檢署調查命案，陸續羈押吳姓女住持、精舍精神領袖、暢銷作家王薀等4人，王薀信徒、藝人李威今天第三度到案作證，他的妻子也首度出庭作證，證實李威已婚身分，檢方隔離訊問兩人共3個多小時後，維持證人身分請回，兩人面對媒體提問有沒有凌虐？均不發一語，上車離去。

記者提問李威有話要說嗎？是不是只來作證？王薀是幕後藏鏡人嗎？李威雙手插在外套口袋，左右兩側都有朋友協助阻擋鏡頭，不發一語離開北檢、上車離去。

數分鐘後，李威妻子在同樣的朋友護駕下走下樓梯，媒體記者提問有沒有參與凌虐？命案當天到底發生何事？參與程度多深？李威妻子身穿連帽外套，帽子寬大完全遮掩全程低頭的她，根本看不清真面目，隨後不發一語上車離去。

北檢調查精舍命案，蔡姓女子去年7月凱米颱風夜疑遭台北市一家私人佛教精舍人員凌虐致死，吳姓女住持及李姓男子、姜姓女子，及王薀均遭羈押，吳等3人的羈押四個月期間，本月底將到期。

檢方本月拘提四處躲藏的王薀到案，複訊羈押獲准，並三度約談信徒李威到案作證，今天同步約談李威妻子到案作證，檢方在一間偵查庭分別隔離訊問2人，共計訊問3個多小時，將近200分鐘，訊後均維持證人身分請回。

檢方追查案件追查是否有人教唆，犯後是否商量脫罪等，李威為王薀信徒，案發後疑曾建議止損在吳姓女住持等人，不要公開王薀身分，避免影響團體形象。

據調查，王薀為精舍精神領袖，對核心信徒「說話很直接」，對一般信徒則客氣隨和；案發當日，茶室讀書會現場發生口角細故，有人用腳踢死者跪下，還拉衣領等粗魯動作，王薀在場疑默許一切發生，檢方查出他就在現場不排除是幕後藏鏡人。