精舍信徒遭虐殺、主嫌王薀低調 精舍爆根本未登記立案
一名蔡姓女子去年在北市一家私人佛教精舍死亡，生前疑遭虐打，檢方調查發現暢銷作家王薀涉案，本月7日將王薀拘提依殺人罪移送，並聲押禁見獲准。北市民政局也表示，這處精舍未立案登記，也非北市列管的未立案宗教場所。
民政局表示，這處地點及場所，均為私人所有，外觀上也均無宗教場所招牌，非北市所列管的未立案宗教場所，如有刑事犯罪或其他非法行為，仍須由本府警察局依法處理。
地方人士透露，該建築物早年是法拍屋，後來被人拍下，但到底屋主是誰就連周邊鄰居都不是很清楚，平常也沒什麼人進出，完全看不出來是宗教場所，直到發生命案媒體報導才知道，且完全沒掛招牌、也沒看到什麼人，對居民來說經過都會怕怕的，也會擔心是否還有其他精舍隱身在巷弄中。
國民黨議員楊植斗表示，近年來有愈來愈多市民追求身心的平靜，也因此去尋求宗教的慰藉或購買心靈提升的課程，但目前非法精舍林立，政府卻未納管，似乎不太合理，甚至有些住宅隱藏神壇跟精舍，向信徒索取香油錢並提供課程和驅魔等容易有糾紛，而台中也曾發生過用拍痧棒把信徒打死的案例，這次在大安區又鬧出人命，政府不可不慎。
楊植斗建議，民眾若有身心方面的疑問，要盡量找政府認證的身心科醫師或諮商師，民政局也應主動將這些合法立案的場所提供給大眾，讓大眾查詢自己常去的精舍丶祭壇是否符合規定，降低受騙風險。
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