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黃麟凱槍決伏法 新北檢察長親登門慰問死者父親、送紅包年菜

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

死囚黃麟凱上周成為賴政府上任後，首度槍決的死刑犯，讓死者家屬終於盼來繳久違的正義，新北地檢署剛上任的檢察長郭永發，今天下午與犯保協會新北分會主委等人，專程前往八里王姓被害人遺屬住處慰問，並致贈年節紅包及年菜。

新任檢察長親自來訪，讓死者父親王爸爸相當高興，稍早表示「我在家等他」，陪同郭永發前往的，還有犯保新北分會主委陳榮傑、榮譽主委蔡鴻儒及新北檢書記官長王家琪，為王家送上香腸、XO醬、臘肉、蘿蔔糕、米糧等，讓王家能過個好年。

郭永發除關心王爸爸現況，鼓勵王爸爸要照顧自己，好好過生活，同時特別向王爸爸說明，當初法務部評估37個死刑犯時，黃麟凱因具有軍人身份，依照軍法嚴厲性，再加上教誨師評估他始終沒有悔意，沒有覺得自己的犯行是不對的行為，因此被認定難以教化應處以極刑。

而王爸爸曾表示，自己5年沒工作，生活陷入困境，分會主委陳榮傑也表示，之後會持續關心王爸爸狀況，如有轉換工作需求，將會協助媒合，若轉換工作有困難，也會評估結合社會資源給予經濟支援。

新北地檢署檢察長郭永發今天下午與犯保協會新北分會主委等人，前往上週槍決的死刑犯黃麟凱王姓被害人遺屬住處慰問。圖／犯保協會新北分會提供
新北地檢署檢察長郭永發今天下午與犯保協會新北分會主委等人，前往上週槍決的死刑犯黃麟凱王姓被害人遺屬住處慰問。圖／犯保協會新北分會提供
新北地檢署檢察長郭永發今天下午與犯保協會新北分會主委等人，前往上週槍決的死刑犯黃麟凱王姓被害人遺屬住處慰問。圖／犯保協會新北分會提供
新北地檢署檢察長郭永發今天下午與犯保協會新北分會主委等人，前往上週槍決的死刑犯黃麟凱王姓被害人遺屬住處慰問。圖／犯保協會新北分會提供

新北 死刑 死囚 爸爸 被害人 黃麟凱

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