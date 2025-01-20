表情沉重！徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦詐騙2千萬 判10、15年徒刑

立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦涉成立水房，與助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢2700萬，遭依洗錢等罪起訴。台北地方法院今宣判，杜秉澄、劉向婕犯洗錢等罪，判處應執行15年、10年徒刑。

北院今下午宣判，羈押中的杜秉澄、劉向婕到庭聆判，審判長諭知10年以上重刑後，2人表情明顯沉重、沒有說話，眼神也無交流，各自在法警戒護下還押。

杜秉澄、劉向婕犯組織犯罪、洗錢等罪嫌，判處應執行15年徒刑、10年徒刑，2人犯罪所得68萬6700元宣告沒收、2人與同案被告吳沂珊、林于倫洗錢罪未扣案不法所得2188萬4400元宣告沒收或追徵其價額。林于倫判處應執行8年徒刑，吳沂珊判處6年徒刑。

劉向婕是國民黨立委徐巧芯丈夫劉彥澧姊姊，事件與徐巧芯無關。檢警追查一起詐騙案金流，發現「東霖公關顧問公司」涉嫌替詐欺集團洗錢上千萬，並循線查出負責人林于倫和杜秉澄、劉向婕等人涉案，去年３月執行搜索，杜秉澄夫婦和林于倫自稱虛擬貨幣幣商，否認洗錢，訊後遭羈押禁見。

檢方查出，杜秉澄從去年三、四月起，與暱稱「小老虎」、「檸檬」、「葉先生」及「武提」等人共組詐團水房；杜秉澄負責控盤運作後端水房及建立規章，與前端水房負責人「武提」聯繫，指揮劉向婕用LINE帳號「禮貌的小熊」、「幽默的小熊」配合前端水房製作對話紀錄，產生虛假KYC，應付檢警調查。

杜秉澄另使用林于倫名下東霖公司銀行帳戶洗錢，請高中學妹吳沂珊擔任助理，處理詐欺群組內虛擬貨幣交易、用戶註冊帳號及提領轉匯詐欺款項。

杜秉澄在羈押庭中曾認罪，強調自己只是幣商、不是詐欺集團，是被詐欺集團所誘導、操縱。劉向婕羈押庭中否認犯罪，辯賣虛擬幣會提供「165」反詐騙資訊，稱自己確實在經營虛擬幣買賣，但主要是杜秉澄在負責處理交易。