藝人李威現身！第三度到案作證不發一語 精舍命案已羈押4人

蔡姓女子去年7月凱米颱風夜在台北市一家私人佛教精舍死亡，檢方查出她生前疑遭虐打，台北地檢署偵辦命案，已陸續羈押吳姓女住持及李姓男子、姜姓女子，及暢銷作家王薀，今日藝人李威第三度遭約談到案作證，協助釐清相關案情。

蔡女去年4、5月間前往精舍要出家，精舍要求先修行一段時日，適合再剃度。7月24日警方獲報蔡女在精舍死亡，遺體多處瘀青傷痕，檢方解剖發現死因是「橫紋肌溶解症」，蔡女生前恐遭虐打，非吳姓女住持等人聲稱是自虐造成，聲押吳女3人獲准。

檢警調查時蔡女家屬提及64歲作家王薀，信徒也說稱呼王「老師」，檢方根據家屬提供照片，懷疑蔡女生前向王薀學佛，且逐一比對案發當時讀書會監視器畫面，發現王薀在現場，認定涉案重大，且極可能是幕後藏鏡人，本月7日指揮北市警方拘提，9日聲押禁見獲准。

據調查，王薀為精舍精神領袖，對核心信徒「說話很直接」，對一般信徒則客氣隨和；案發當日，茶室讀書會現場發生口角細故，有人用腳踢死者跪下，還拉衣領等粗魯動作，王薀在場疑默許一切發生，檢方查出他就在現場不排除是幕後藏鏡人。