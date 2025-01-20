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漁船運K毒887公斤 主嫌判12年

中央社／ 基隆20日電

曹姓、賴姓男子走私毒品愷他命來台，賴男駕船接駁887公斤，曹男負責陸地運輸。基隆地院今宣判，認2人雖自白犯罪但供述反覆，未深刻反省錯誤，判處曹男12年、賴男9年徒刑。

基隆地方法院判決書指出，曹男及賴男分別為牟取新台幣200萬元、100萬元利益，共謀自海外運輸愷他命來台，由曹男負責陸地運輸，賴男負責駕船出海接駁愷他命，並招募蔡女擔任把風工作。

賴男去年7月7日晚間10時許，從東澳漁港駕駛漁船出海接駁愷他命，隔天凌晨1時許，在東澳漁港右方約3浬處海域，向一艘漁船接駁35箱共841包，毛重887.93公斤愷他命。

返航後，漁船停靠在新北市萬里區駱駝峰附近岸邊，之後在船上及陸地間架木板，蔡女則持無線對講機，站在置高處把風，曹男則在場指揮其他人搬運，遭海巡署偵防分署基隆查緝隊當場查獲。

法院表示，查獲毒品數量甚鉅，所犯情節非常嚴重，不宜輕縱，曹男犯後雖坦承犯行，但就犯罪情節，前後供述不一，例如，指使何人尋找搬運工人等都避重就輕，推諉責任。賴男則對於是否招募蔡女擔任把風工作，前後供述不同，且悖於常情，顯為維護蔡女，曹男及賴男顯未就所犯深刻反省錯誤，犯後態度均難謂佳，應予嚴懲。

法院指出，蔡女空言否認參與運輸第3級毒品罪，無從採信，未依法減刑，其餘17名被告在偵審中均自白犯罪，依規定減輕刑責，依違反毒品危害防制條例共同運輸第3級毒品，判曹男12年徒刑，賴男9年徒刑，蔡女7年徒刑，其餘被告則判處3年6月至6年徒刑，全案可上訴。

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基隆 毒品

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