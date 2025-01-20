展現零容忍 北市刑大銷毀130公斤毒品含喪屍煙彈
台北市刑警大隊今天表示，為展現對毒品犯罪零容忍，近日銷毀130公斤毒品，包含3級、4級毒品共58公斤，其中查獲依托咪酯405件450人，春節期間將持續維護北市治安。
台北市警察局刑事大隊發布新聞資料指出，隨農曆春節將屆，北市警局持續秉持維護社會治安、保障市民生命健康的堅定信念，並於近日展開銷毀130公斤毒品證物行動。
北市刑大表示，近日銷毀130公斤毒品，包含愷他命、混合型新興毒品咖啡包以及依托咪酯等多種類型毒品，如去年下半年查獲依托咪酯405件450人，3級和4級新興毒品查獲238件274人共58公斤毒品。
北市刑大指出，為彰顯對毒品犯罪零容忍態度，規劃毒品證物銷毀行動，同時向市民傳遞政府維護民眾健康與社會安全堅定決心。
警方說，此次銷毀毒品證物，以愷他命、依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）油及混合型新興毒品咖啡包占最多，使用這些毒品對中樞神經系統有極大破壞性，使用者可能會記憶力衰退、情緒失控等嚴重後果，更可能誘發精神疾病。
警方表示，市民須保持高度警惕，堅決遠離毒品危害，並積極向親友普及防毒知識，攜手共築防範毒品的堅固防線。
北市刑大指出，農曆新年是家人團聚共享溫馨時刻，希望通過此次毒品銷毀行動，向毒品犯罪分子展示毫不動搖的緝毒決心，更盼外界可充分認識到毒品問題嚴重性，共同守護社會安寧與祥和。
警方說，將持續以更高標準和更大力度執行打擊毒品犯罪活動，確保每名市民在安全及祥和環境迎接農曆新年，一起歡度健康及快樂的春節。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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