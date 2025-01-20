黃麟凱遺體今送三峽火化場 家人未到場骨灰裝入紙袋中

已遭槍決的死刑犯黃麟凱今午間送至新北三峽火化場火化，相關流程並與一般人無異，黃囚傳將以環保葬方式下葬；據現場觀察，全程相當低調，並未家屬到場，僅有法師誦經、簡單水果及花盆。

2013年19歲的軍人黃麟凱因不滿女友兵變，竟潛入女友三重住處，以童軍繩勒斃女友及女友母親，2017年被判死刑定讞。32歲的黃囚16日晚間伏法遭槍決，恰巧是被他殺害的王姓前女友冥誕前一日，王女的父親苦等12年才盼到遲來的正義，而黃一系列身後事也引發關注，黃姊日前低調現身殯儀館辦理後事，並預計今火化。

殯葬處表示，黃囚一系列身後事與一般人無異，大體先在新北市立殯儀館放置後，今上午運到三峽火化場中，並緊接著火化程序中，骨灰會再交由家屬做後續喪葬事宜。

據了解，黃囚火化後將以環保葬方式樹葬於，三芝櫻花生命園區，也就是說火化完後不會有骨灰罈，就直接將磨成的骨灰裝入紙袋中，再去做後續相關下葬流程。