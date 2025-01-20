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竊賊偷土地公神像開贓車撞警...棄車逃竄芒果園 最後超商落網

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣枋寮警分局19日晚間接獲報案，寺廟的土地公神像遭竊，調閱監視器鎖定嫌犯林男，林開贓車，警方盤查時還衝撞警車，警朝贓車開槍，林男棄車逃逸，逃竄芒果園，林男最後逃到超商遭警發現，當場逮捕，結束逃竄3小時。

警方接獲報案後，經調閱監視器發現，34歲林男進入寺廟後，先徒手拜拜，隨即將寺廟內祀奉土地公神像竊走。

警方展開追查，發現林男駕駛犯案贓車，欲攔檢盤查，林男見到警方，隨即駕車逃逸，警發動攔檢圍捕，林為逃避員警圍捕竟開車衝撞警方巡邏車，警方即對車輛輪胎射擊2發子彈，林男最後在金榮陸橋下棄車逃逸，逃竄附近芒果園，警方展開地毯式搜索。

今天凌晨1點多，在枋寮鄉附近超商內發現林男，當場將逮捕到案，警詢後依竊盜、妨害公務、毀損等罪嫌移送屏東檢署偵辦；林男落網後稱，是朋友要他偷，但哪個朋友又無法交代；遭撞毀的警車進場維修，維修金額仍待估價。

林男逃竄近3小時，最後在超商落網。記者劉星君／翻攝
林男逃竄近3小時，最後在超商落網。記者劉星君／翻攝
林男開贓車衝撞警車。記者劉星君／翻攝
林男開贓車衝撞警車。記者劉星君／翻攝
林男偷走寺廟的土地公神像。記者劉星君／翻攝
林男偷走寺廟的土地公神像。記者劉星君／翻攝
林男開贓車偷寺廟的土地公神像。記者劉星君／翻攝
林男開贓車偷寺廟的土地公神像。記者劉星君／翻攝

屏東縣 朋友 贓車

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