竊賊偷土地公神像開贓車撞警...棄車逃竄芒果園 最後超商落網

去年七月，一名蔡姓女子在北市一家私人佛教精舍死亡，生前疑遭虐打，住持吳姓女子及信徒李姓男子、姜姓女子被依殺人罪羈押禁見。檢方經調查發現暢銷作家王薀涉案，在本月7日將王薀拘提依殺人罪移送，並聲押禁見獲准。

2025-01-20 09:19