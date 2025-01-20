漁船海上接駁毒品 野柳駱駝峰旁架木板接力搬上岸、18人判刑

曹姓、賴姓男子共謀走私第3級毒品愷他命，由賴男駕漁船出海接駁毒品後，停在野柳駱駝峰附近海面，再架木板接力搬上岸。檢方偵查後起訴18人，法官今天宣判，曹、賴雖認罪，但未深刻反省錯誤，分判12年、9年徒刑，其他共犯各判刑7年至3年6月。全案可上訴

基隆地方法院判決指出，曹男及賴男分別為牟取200萬元、100萬元利益，共同牟議從海外運輸愷他命來台，分工方式是曹負責陸地運輸，賴負責駕船出海接駁毒品。賴男招募蔡女把風，曹男另招募杜男等人加入，共18人趁凌晨時分，在海岸共同私運毒品上岸。

賴男去年7月7日晚上10時許從東澳漁港駕駛漁船出海，準備在海面接駁愷他命。同日晚上11時許，曹男等人分乘開多車前往萬里區野柳駱駝峰旁集合。7月8日凌晨1時許，賴男在東澳漁港外約3海浬處海域，向不明漁船接駁愷他命35箱，毛重近888公斤，返航後停靠在駱駝峰附近岸邊。

眾人在漁船及陸地間架木板準備搬貨，蔡女則持無線對講機，站在高處把風，蕭男在小貨車內等待，其他人以接力方式，將漁船上的愷他命，搬運上岸放進小貨車。

海巡署偵防分署基隆查緝隊員當天凌晨1時40分，當場逮捕曹男等15人，接著在逮捕開船的賴男，隨後又循線逮捕脫逃的曹男兒子和蔡姓男子，共18人落網。檢警另查出曹男的兒子在等候接運毒品期間，見蕭男藥癮發作，以1000元向綽號「阿天」男子購買品海洛因毒品1小包，無償轉讓給蕭男當場施用。

法官審理時，涉案人多坦承運輸第3級毒品罪，但當時負責把風的蔡姓女子否認運輸毒品罪。法官以蔡女擔任把風工作，參酌經驗及論理法則，不採信她的辯詞，均依運輸第3級毒品罪論罪科刑。

法官指出，曹男、賴男為牟取高額不法所得觸法，並以金錢利誘其他被告，不宜輕縱。2人雖自白犯罪，但曹男供述前後反覆，賴男則迴護蔡女，顯見未深刻反省錯誤，應予嚴懲，分別判刑12年、9年。

其餘被告自任並招攬搬運工，或僅單純參與搬運，參與程度較曹、賴為輕，兼衡素行、教育程度、家庭狀況等情狀，分處7年至3年6月徒刑。曹男的兒子轉讓海洛因毒品，另處有期徒刑6月。

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