槍擊威震吳明達後只認部分犯行 法院裁定槍手再延押

彭姓男子去年7月涉嫌在台北市天龍三溫暖外槍擊威震集團吳明達，自首後即遭士林地院裁定羈押，法官認彭男涉犯重罪，日後逃匿規避審判及刑罰執行可能性高，足認有逃亡之虞，羈押原因仍存在，近日再度裁定彭男延押2月。

裁定指出，彭男因涉殺人未遂等案經檢方起訴，面對法院訊問仍僅坦承部分犯行，起訴所載證據足認彭男違反槍砲彈藥刀械管制條例「未經許可寄藏制式手槍」、「未經許可寄藏子彈」、「持槍於公共場所開槍射擊」，以及刑法殺人未遂等罪嫌，犯嫌重大。

彭男所犯之罪為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，基於人趨吉避凶本性常伴有高度逃亡風險，且彭案發前曾與不明人士接觸，有監視器畫面可佐，彭男也在偵查中自承已將扣案手機內對話紀錄全數刪除、毀損所用手機，有事實足認有湮滅、偽造、變造證據，或勾串共犯、證人之虞。

士林地檢去年11月1日起訴彭男，法院予以羈押禁見，今年1月13日開庭審理時當庭裁定諭知解除彭男禁止接見通信。如今彭男羈押期限將屆，經法院去年12月19日訊問彭男、聽取檢辯意見後，認定此案雖已辯結並定期宣判，但彭男涉嫌重罪，仍有逃亡之虞，羈押原因仍在，裁定自今年2月1日起延長羈押2月。

全案源於2024年7月10日下午，吳明達及同行人士走出大同區重慶北路的天龍三溫暖，彭男埋伏已久從騎樓冒出，近距離朝吳明達連開5槍，導致吳左手掌骨開放性骨折、神經損傷（1槍貫穿傷）、左大腿有2處穿透傷、1處擦傷，另有1槍打中吳明達的同行司機囊姓男子，導致囊男右小腿開放性骨折合併槍傷，經送醫急救後倖免於難。

彭男犯後通知邱姓妻子將作案車輛駛離，邱又請蔡姓友人協助駛離，彭男在當天下午6時許前往大同分局寧夏路派出所自首，交出1槍11彈，隔日便遭法院裁定羈押禁見2個月。

面對偵訊，彭男坦承藏槍彈、當街開槍，否認有殺人意圖，辯稱數次遭吳明達等人收保護費，妻子懷孕有經濟壓力，壓抑之下才開槍報復，「開槍距離那麼近，若要殺人怎麼只開幾槍？」