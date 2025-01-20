6前科酒空暗夜持刀砍人 因頸部傷勢輕微判5月

黃姓男子曾涉槍砲、毒品等多起刑案，去年在台北市北投區酒後騎車，持刀砍傷曾姓男子頸部，遭員警壓制逮捕，所幸曾男送醫後無生命危險；案經起訴，士林地院審結依傷害罪判黃男徒刑5月，如易科罰金以千元折算1日。

警方調查，38歲黃男與20歲曾男互不認識，黃男2024年7月9日深夜11時許騎乘機車行經北投區大度路三段一帶，見曾男與友人在路旁修理機車，莫名謾罵曾男後離開，不久折返原處，從車廂內拿出一把水果刀朝增男揮砍，致曾男頸部受有多處撕裂傷，所幸經救護人員送醫治療後無生命危險。

員警獲報到場壓制逮捕黃男，發現黃男身上散發酒氣，經檢測確定黃男酒測值為每公升0.2毫克，當場製單舉發並扣車，另帶回警所偵辦，詢後依傷害、殺人未遂等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

檢方認為，黃男持水果刀攻擊曾男，致曾男頸部受三處大小撕裂傷，涉嫌傷害罪，偵結依法起訴；但殺人未遂部分，2人無深仇大恨，依常理黃男無致人於死犯意，況且黃男持刀情況下，若有殺人之意，曾男應無僅受前述「輕微傷勢」，黃男應無殺人犯意，不另不起訴處分。

法官認為，黃男犯行明確，考量黃男前有槍砲、毒品、妨害兵役、重傷害、強盜、妨害自由等案件紀錄，素行非佳，此次因細故對曾男施暴，誠屬不該、應予非難，但黃男犯後坦認犯行，已見悔意，另考量2人仍未達成和解或賠償，參考黃男智識程度及經濟條件等，簡易判決處黃男徒刑5月，易科罰金以1000元折算1日。

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