精舍信徒遭虐殺…主嫌王薀從不拍照 女兒揭神秘奢華生活：月開銷15-20萬

蔡姓女子陳屍台北市一間佛教精舍，警方懷疑作家王薀涉案，拘提依殺人罪移送。(記者李奕昕／翻攝) 去年七月，一名蔡姓女子在北市一家私人佛教精舍死亡，生前疑遭虐打，住持吳姓女子及信徒李姓男子、姜姓女子被依殺人罪羈押禁見。檢方經調查發現暢銷作家王薀涉案，在本月7日將王薀拘提依殺人罪移送，並聲押禁見獲准。

此外，藝人李威作為王薀信徒，疑在案發後疑向王薀獻策，建議止損在吳姓女住持等人，也遭檢方約談。

根據《鏡週刊》報導，王薀本名王江鎮，現年64歲。王薀著有《愣嚴經蠡測》等大量宗教、心靈成長書籍，並號稱自己的外文著作連續3年登上亞馬遜暢銷榜第一名，但他名下卻沒有房產，傳道用的精舍、茶室等4處據點均為信徒捐贈，連平常使用的手機門號也不是登記在他名下。

王薀生活低調，平時從不拍照，其臉書的照片也以自畫像代替。一名與王薀多次接觸的佛教界人士透露，王薀的精舍及茶室裝潢高檔，藏有許多古董、字畫。只有貴賓到訪時王薀才會開放茶室，由2名美女負責泡茶招待，談話前，他會要求訪客把手機關機，談話內容和影像都不得曝光。

王薀自畫像。圖／擷自臉書

王薀曾是風水師，在1984年與前妻結婚，育有2女。兩人於2014年離婚，並爆發財產衝突。

根據判決書的內容，王薀2個女兒揭露了王薀極其奢糜的日常生活。她們證稱王薀愛吃高檔餐廳、五星級飯店的食物，自己煮飯也僅用有機食材，只喝進口礦泉水，伙食費驚人，甚至連襪子也只穿免洗襪。

王薀的女兒還透露，王薀家中有9台冷氣、2輛汽車，且每天都會有4到6名的學生到家裡用餐，固定有4名學生留宿，每月開銷高達15至20萬元。