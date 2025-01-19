行車事故...北投2男當街互毆　他鑰匙圈藏尖物反遭狠踹倒地

余姓男子日前駕駛汽車行經台北市北投區中和街，車輛突遭不明物品砸中，余男下車找路旁陳姓男子理論，雙方發生推擠衝突，陳男持鑰匙圈上尖銳物攻擊，反遭余男狠踹倒地，陳男再持尖物刺向余男車輪，雙方事後報警提告，警方依法送辦。

警方調查，36歲余男1月12日下午5時許駕駛汽車行經北投區中和街，因車輛突遭異物砸中，他下車找站在路邊的陳男理論，憤而出腳踹倒陳男，陳男友人居中勸阻，陳男則持鑰匙圈上的尖銳物準備反擊，趁余男再次接近揮舞尖物，未料揮空，余男再次踹倒陳男。

余男眼見陳男手持武器，逃回車上，陳男不甘遭踹，起身後追上余男車輛朝車輪猛刺一次，余男仍駕車離開現場。

余男事後報警處理，指稱車輪被陳男扎破洩氣，且陳男持不明尖物揮舞，提告毀損、恐嚇、殺人未遂等罪，陳男到案則否認朝余男車輛丟擲異物，稱案發當時只是與友人站在路邊等計程車，就被余男踹傷，也提告余男傷害罪。