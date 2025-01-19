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民宅鐵皮屋暗藏兵工廠 竟是泰籍男上網自學改槍

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

來自泰國的35歲張姓男子，平時在鐵工廠擔任技術員，因從小對槍枝改造有興趣，不僅上網「自學」改造技術，更把住家後方的鐵皮屋當成槍枝改造工廠，台南市刑大接獲線報，日前持搜索票前往雲林逮獲張男，起獲大批改造的槍炮彈藥，全案訊後依法移送雲林地檢署偵辦。

台南市刑大偵三隊與基隆市刑大偵一隊日前共同執行網路巡邏時，發現有民眾透過網路購買槍枝零組件及改造槍枝器具，經調查竟是一名35歲泰國籍張姓男子，警方循線蒐證並持雲林地方法院之搜索票，近期前往雲林林內鄉搜索，當場逮獲張男，同時破獲張男的槍枝改造廠。

警方調查，張男依親來台約10年，目前在雲林的鐵工廠擔任技術員，因從小對槍枝改造有興趣，不僅會向泰國朋友討教如何改造槍彈，更利用網路「學習」精進技術；張男也透過網路購買改造工具及零組件，並將木頭雕刻製成槍托，在住宅後方鐵皮屋「打造」改造槍枝工廠。

警方日前循線逮獲張男時，其鐵皮改造工廠內不僅存放大批改造槍枝及材料，甚至有黑色火藥，堪稱小型「兵工廠」，且火藥經高溫日曬恐會有爆炸疑慮，張男不顧自身及家人安危，讓承辦員警也感嘆「簡直拿生命開玩笑」。

警方表示，全案經調閱數百支監視器，並以車追人破獲非法改造槍枝工廠，起出槍彈、零組件及改造工具等證物，全案詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例，將張男移請雲林地方檢察署偵辦，經檢方聲押，院方限制住居，目前仍溯源追查擴大偵辦中。

台南市刑大隊大隊長李宏倫也強調，為維護社會治安，展現警方對於「槍枝零容忍」之立場，將全面掃蕩非法槍械源頭，攔阻黑槍流通市面，請民眾勿以身試法。

35歲泰籍男子因對槍枝改造有興趣，竟將住宅後方鐵皮屋變成槍枝改造工廠，南警循線破獲，全案訊後依法送辦。圖／民眾提供
35歲泰籍男子因對槍枝改造有興趣，竟將住宅後方鐵皮屋變成槍枝改造工廠，南警循線破獲，全案訊後依法送辦。圖／民眾提供
雲林一名35歲泰籍鐵工男在網路自學改槍，更在家中打造「兵工廠」，遭南警破獲，起出大批改造槍枝及器具，全案訊後依法送辦。圖／民眾提供
雲林一名35歲泰籍鐵工男在網路自學改槍，更在家中打造「兵工廠」，遭南警破獲，起出大批改造槍枝及器具，全案訊後依法送辦。圖／民眾提供

槍枝 網路 雲林

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