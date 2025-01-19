走私逾億海洛因 泰男求刑15年

長年旅法的47歲泰國男子賽旺柴（SAEWANG CHAI，中）去年10月初接受國際運毒集團委託，攜帶11公斤多的海洛因毒品來台，一落地就遭逮。記者陳恩惠／翻攝 泰國男子賽旺柴（譯音）去年十月來台觀光，入關查驗卻被發現行李箱內有布織品包裹，裡面夾藏卅塊高純度「雙獅地球牌」海洛因磚，黑市價估計上億元；賽男自稱長年住法國，因染吸毒惡習開銷大，為了百萬泰銖酬勞鋌而走險，桃園地檢署近日依運輸毒品罪將他起訴，求刑十五年。

起訴指出，賽旺柴（四十七歲）喜愛到處旅行，長年旅居法國，二○二四年間返泰，因常與販毒圈人士接觸，遭國際運毒集團相中，同年十月雙方相約商討跨國運毒計畫，賽男考量生活開銷大，同意以一○○萬泰銖（約台幣九十五萬元）代價，幫忙運送海洛因來台，觀光機票食宿等費用也由毒販包辦。

賽旺柴供稱，去年十月四日出發前一天，他依指示前往泰國曼谷「英格南飯店」等候，與一名不知真實姓名男子接頭，該男子另派某人將夾藏海洛因磚卅塊（毛重十一餘公斤）的行李箱及機票交給他，他隔天先將行李箱託運，下午抵達桃園國際機場。

賽男領完行李欲出關時，遭航警局及關務署察覺有異，將他攔下查驗行李，打開發現內裝許多布織品的小包包，摸了發現有塊狀物，割開後開發現竟是江湖上頗有口碑的「雙獅地球牌」海洛因磚，粗估市價一億一千萬元，檢察官為追查上游，向法院聲押禁見獲准。

起訴指出，賽旺柴明知海洛因是一級毒品，若在境內流通將殘害我國人健康，敗壞社會風氣，僅為圖一己私利，非法運輸十一公斤海洛因入境，所幸這批毒品未流入市面，否則對治安有重大惡害。

另外，周姓男子製造販賣含有二、第三級毒品的電子煙油，並與黃姓友人、陸軍第四地區支援指揮部當職業軍人的劉姓同學合作，販毒獲利三六二萬元，劉男還炫耀自己是「軍中毒梟」，行徑離譜，法院近日依毒品罪判處三人三年六月至九年不等徒刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885