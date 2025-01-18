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高雄半年偵結200公斤市值千萬元毒品 全送「這裡」銷毀

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市警方偵辦毒品案，近半年偵查終結的毒品沒入以毒咖啡包1352包占最大宗，其次為K他命634包，及一粒眠或FM2等錠劑毒品481顆、K菸194支、毒品吸食器651組等物，估市值近千萬；市刑大毒緝中心今公布這些毒品全數送進焚化爐焚毀。

市刑大毒緝中心指出，近半年偵結沒入的毒品扣押物共計21箱，重量約200公斤、為求市值千萬的毒品銷毀過程謹慎，指派政風、督察人員全程監督查核，並由刑大、保大等單位派員全程戒護、錄影，直到沒入的毒品載運至鼎金焚化爐公開銷毀。

毒緝中心主任李孟師指出，高市警方於2024年積極緝毒，共偵破3611件、3689人，查緝成效較2023年增長逾2成，警方將持續向毒品宣戰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄市警方半年偵結市值千萬毒咖啡包、K他命等200公斤毒品，公開送至鼎金焚化爐全數銷毀。記者石秀華／翻攝
高雄市警方半年偵結市值千萬毒咖啡包、K他命等200公斤毒品，公開送至鼎金焚化爐全數銷毀。記者石秀華／翻攝
高雄市警方半年偵結市值千萬毒咖啡包、K他命等200公斤毒品，公開送至鼎金焚化爐全數銷毀。記者石秀華／翻攝
高雄市警方半年偵結市值千萬毒咖啡包、K他命等200公斤毒品，公開送至鼎金焚化爐全數銷毀。記者石秀華／翻攝
高雄市警方半年偵結市值千萬毒咖啡包、K他命等200公斤毒品，公開送至鼎金焚化爐全數銷毀。記者石秀華／翻攝
高雄市警方半年偵結市值千萬毒咖啡包、K他命等200公斤毒品，公開送至鼎金焚化爐全數銷毀。記者石秀華／翻攝
高雄市警方半年偵結市值千萬毒咖啡包、K他命等200公斤毒品，公開送至鼎金焚化爐全數銷毀。記者石秀華／翻攝
高雄市警方半年偵結市值千萬毒咖啡包、K他命等200公斤毒品，公開送至鼎金焚化爐全數銷毀。記者石秀華／翻攝
高雄市警方半年偵結市值千萬毒咖啡包、K他命等200公斤毒品，公開送至鼎金焚化爐全數銷毀。記者石秀華／翻攝
高雄市警方半年偵結市值千萬毒咖啡包、K他命等200公斤毒品，公開送至鼎金焚化爐全數銷毀。記者石秀華／翻攝
高雄市警方半年偵結市值千萬毒咖啡包、K他命等200公斤毒品，公開送至鼎金焚化爐全數銷毀。記者石秀華／翻攝
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高雄市警方半年偵結市值千萬毒咖啡包、K他命等200公斤毒品，公開送至鼎金焚化爐全數銷毀。記者石秀華／翻攝
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高雄市警方半年偵結市值千萬毒咖啡包、K他命等200公斤毒品，公開送至鼎金焚化爐全數銷毀。記者石秀華／翻攝
高雄市警方半年偵結市值千萬毒咖啡包、K他命等200公斤毒品，公開送至鼎金焚化爐全數銷毀。記者石秀華／翻攝

毒品 焚化爐

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