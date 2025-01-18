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全身瘀傷…24歲狠心繼父猛毆、腳踹3歲童致昏迷 檢起訴求刑5年半

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

在桃園龍潭超商工作的吳姓男子，與劉姓女子結婚後，卻涉嫌自去年3至6月間，在超商或家中多次以拳頭、愛心小手及棍棒或腳踹毆打凌虐3歲李姓繼子，直到李童昏迷送醫，身上滿布新舊傷痕的受虐事件才曝光。桃園地檢署依家暴之殺人未遂罪起訴，吳男羈押中。

起訴指出，24歲吳姓男子在某家連鎖超商的「龍潭中央店」任職，2023年3月起，成為劉姓妻子前任所生的3歲李童的繼父，也是主要照護及管教者，多次帶李童到超商上班。吳男明知繼子年幼，生心理功能發育未全，竟於去年3月至6月間，多次以拳頭或持「愛心小手」、棍棒毆打李童，造成孩子全身瘀傷，其中，4月14日晚間8點，在超商內持棍棒修理，造成孩子腳部紅腫、條狀傷痕及鼻側流血。

同年6月26日深夜11點59分起，由於孩子大便在褲子上，他在超商內抓著孩子頭髮將孩子拽至地面，造成李童面部、雙膝著地，連續9次腳踹孩子全身加4次拳毆，並將爬起側坐的李童踹飛至遠處，造成孩子右臂重摔著地2次，以上述方式凌虐3分鐘。

7月1日凌晨，吳將李童帶回住處，由於孩子仍不承認大便在褲子上，吳在1樓浴室內，拿「愛心小手」毆打孩子的臀部2次，徒手毆打全身3次，並將孩子推倒在地至少8次，造成李童硬腦膜下出血、疑似肝臟及脾臟損傷、左側眼眶骨折、右側鎖骨骨折及全身多處新舊瘀傷等傷勢，由於李童失去意識，吳男及劉女才將孩子送醫急救。

檢方認為，吳男明知孩子年僅3歲，仍仗勢自身體型絕對優勢及孩子低落的抵抗能力，多次毆打李童造成多處新舊傷，顯見被告下手具有相當力道，讓被害李童承受身體上虐待的非人道待遇，應任屬凌虐行為，足以妨害幼童身心健全發展。

經查，吳男多次朝李童頭部、眼部及臟器等身體重要部位攻擊，攻擊力道猛烈足致斃命，且次數超過10次，又被告見孩子遭毆打後，躺在超商地板上無法成功站立，仍以腳踹孩子或用力將孩子拽起，造成孩子多次以臀部著地，並在地上翻滾，可見吳男見孩子受傷仍不罷休，且置孩子的性命於不顧，足認被告吳男顯非僅基於傷害或重傷害犯意，而是具有殺人之不確定故意。

檢察官審酌，被告身為孩子的繼父，本應對孩子教養、照顧更有耐心，竟長期對被害男童凌虐、妨害其身心健全發育，又依偵查供述及觀諸吳男與劉女間於同年4、5月間Message對話，可知吳打傷孩子後，害怕遭通報而未帶孩子就醫，多次以自身過去遭體罰經驗合理化毆打孩子的行為，並質疑劉女的管教能力、拒絕減輕毆打力道的建議，可見吳不認為自己行為有何不妥，甚至向護理師謊稱李童在家撞到洗手台，或向劉女謊稱是另個孩子造成的，身為人父竟如此不負責任，令人髮指，犯後態度不佳，建請從重量刑5年6月。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

桃園龍潭24歲吳姓男子涉嫌自去年3月起，長期以拳毆、愛心小手、棍棒及腳踹等方式凌虐劉姓妻子前任婚姻留下的3歲李童，直到去年7月1日凌晨孩子昏迷才送醫，虐童事件才曝光，桃園地檢署偵結，依家暴之殺人未遂罪起訴，並具體求刑5年6月。圖／AI生成
桃園龍潭24歲吳姓男子涉嫌自去年3月起，長期以拳毆、愛心小手、棍棒及腳踹等方式凌虐劉姓妻子前任婚姻留下的3歲李童，直到去年7月1日凌晨孩子昏迷才送醫，虐童事件才曝光，桃園地檢署偵結，依家暴之殺人未遂罪起訴，並具體求刑5年6月。圖／AI生成

桃園地檢署 殺人未遂 繼父 超商

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