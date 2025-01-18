旅法泰男為百萬酬勞攜逾億元海洛因磚 檢起訴求刑15年

泰國男子賽旺柴（譯音）去年10月初來台觀光，入關查驗卻被發現行李箱內有布織品包裹著市價逾億元的30塊海洛因磚，他自稱長年住法國，加上吸毒惡習開銷大，這次是為百萬泰銖鋌而走險，桃園地檢署起訴，依運輸一級毒品罪起訴並具體求刑15年。

起訴指出，47歲賽旺柴（SAEWANG CHAI）喜愛到處旅行且長年旅居法國於2024年間返泰，遭國際運毒集團成員相中，雙方於同年10月初出發之前幾周先行碰面商討，賽男考量自身生活開銷大，又有吸食毒品習慣，於是同意以100萬泰銖（折合新台幣約95萬3800元）代價，幫忙集團運輸第一級毒品海洛因來台，除了酬勞外，來台觀光的機票食宿等所有費用也全包。

賽男說，去年10月4日出發前一天的中午，他依照指示前往泰國曼谷「英格南飯店」（ING NAAM HOTEL）外等候，直到下午2時，受到當時和他接洽運毒的不知真實姓名年籍男子，指派某人將夾藏第一級毒品海洛因磚30塊（總毛重11公斤133公克）的1只行李箱及機票等物交給他，他於翌日上午11時搭乘中華航空CI-834號班機自泰國曼谷素萬那普國際機場，先將夾藏毒品的行李箱託運，下午4點抵達桃園國際機場。

賽男落地領完行李後欲出關，但遭航警局及財政部關務署台北關海關人員察覺有異，於是將他攔下查驗行李，打開發現內裝許多布織品的小包包，摸了發現有塊狀物，拆開發現竟是著名的「雙獅牌」海洛因磚，加總共有30塊，粗估市價1億1千餘萬元，檢警複訊後，向法院羈押獲准。

檢察官指出，審酌被告賽男明知海洛因在我國境內流通將殘害我國人健康，敗壞社會風氣，滋生相關犯罪問題，卻為圖一己私利，竟非法運輸數量多達11公斤多的海洛因入境，對我國國民身心健康及社會風氣具有潛在重大惡害，雖然運輸的毒品尚未實際流入市面就遭查獲，這也要歸功於執法人員有效執法，才能讓被告犯行未造成重大不可彌補損害，建請量處被告有期徒刑15年。

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