台中警自清自檢...小隊長涉洩密 檢調搜索傳7證人、命10萬交保
台中市警局第二分局連姓小隊長涉嫌洩密，台中地檢署偵辦相牽連案件以他涉有重嫌，昨指揮調查局等單位搜索連時任第五分局等地，初步將連1人列被告，同時傳訊7名證人，複訊後依洩密罪嫌命連員10萬元交保，台中市警局表示本案為自清自檢報警政署案件。
台中地檢署檢察官謝孟芳偵辦相牽連案時，認為連姓警員在先前案件疑和其他被告有不當接觸，涉嫌洩密，昨指揮調查局中機站、警政署政風室及台中警方偵辦。
因連員先前時任台中第五分局，因6年條款近期才調任第二分局，檢警昨天兵分多路搜索，包括第五分局辦公室、連員住處等，依被告身分傳訊連到案，另也通知7名證人，晚間複訊後以連嫌疑重大，但無羈押必要，依洩密罪嫌命他10萬元交保。
台中市警局表示，本案是警局自清自檢發現，並陳報警政署政風室，也報請台中地檢指揮，對於警員違法犯紀，向來秉持不掩飾、不庇縱、不護短之態度，毋枉毋縱。
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