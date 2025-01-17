影／高雄警破窗抓人！涉毒男交保後竟組運毒集團

高雄市刑警大隊查緝毒品，破車窗逮捕2名運毒車手，溯源追查網路販毒集團，先後逮捕7名販毒男女，查扣喪屍菸彈、大麻等多種毒品約4公斤，查出傅姓男子涉嫌操控運毒販毒。全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，羈押傅男等人查幕後販毒團。

高雄市大偵六隊去年9月間接獲檢舉，查出販毒集團利用Telegram通訊軟體，公開向不特定人發出販毒訊息。經1個月蒐證，報請高雄地檢署檢察官簡婉如指揮偵辦，去年10月初，在高雄市三民區自立一路某停車場，圍捕涉嫌運毒車手藍姓（26歲）、黃姓（44歲）2男子。

藍、黃遇警查緝，緊閉車門，警方以警用盾牌擊破車窗，2人才束手就擒，並起出大麻、含依托咪酯成分的喪屍菸彈、毒品咖啡包。警方查扣2人手機，續追運毒車手，查獲黃姓（24歲）、王姓（31歲）、陳姓（34歲）3名女子，涉嫌當運毒集團「控機手」監控運毒。

警方續追運毒集團，去年11月初，再逮捕蘇姓男子（20歲）涉嫌運毒，才查出幕後有人操控運毒。今年1月7日，在高雄市鳳山區府前路某公寓，逮捕涉嫌控運毒的傅姓男子（22歲）。全案先後查獲大麻、大麻菸彈、喪屍菸彈、依托咪酯油、K他命、毒品咖啡包、一粒眠，淨重共4公斤多，以及販毒所得32萬餘元。

據了解，傅姓男子在2年前就曾涉毒品案，經高雄市刑大逮捕查辦，全案仍由法院審理中，不料，他獲交保後，竟涉嫌召募運毒車手，操控運毒。警方將全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送雄檢後，檢方聲押傅姓主嫌等7人獲准，深入追查幕後販毒集團。

高雄市警局表示，警方防制毒品危害，透過社區反毒通報網，掃蕩社區毒犯及毒品走私案件，去年破獲各類毒品案共3611件、較2023年增加682件，查獲毒品總淨重共2760公斤、較2023年增加1764公斤。

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