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涉泰達幣洗錢 3警官各50萬交保

聯合報／ 記者張宏業蔣永佑黃子騰／連線報導

刑事局二大隊偵查正張雅綸涉洗錢遭約談。記者張宏業/攝影
刑事局二大隊偵查正張雅綸涉洗錢遭約談。記者張宏業/攝影

新北市土城警分局偵查隊長黃祺瑋及刑事局偵二大隊偵查正張雅綸、伍國榮，疑以泰達幣協助捲入八八會館案的「洗錢教父」涂誠文洗錢，透過幣竟交易所營運長張于庭打幣。台北地檢署前天搜索約談八人，昨晨依洗錢防制法命三名警官各五十萬元交保。

同案約談涂誠文創立第三方支付公司「揚盛集團」登記負責人李勁寬、幣竟交易所負責人劉昱森、「虛擬貨幣女神」張于庭及擔任電子錢包「人頭」黃祺瑋妻子、伍國榮雙親，訊後以證人請回。

據了解，黃祺瑋任職刑事局時，與張雅綸、伍國榮被帶往睿森銀樓招待所結識老闆涂誠文，由涂牽線認識張于庭，開始頻繁投資虛幣，透過幣竟交易所買賣，由張于庭操作「TMe8」錢包打幣，其中張雅綸入出金上億元。

北檢檢察官劉韋宏前天指揮搜索。三警均稱投資賺價差，但檢方分析三人幣流與涂誠文掌控「富責東金流服務系統」及揚盛有關，未採信供詞，懷疑協助涂洗錢。黃曾獲警光獎、全國模範警察，新北市警察局昨調新北市刑警大隊偵八隊長。

另外，洗錢二一七億元被起訴的八八會館負責人郭哲敏，本月十三日獲新北地院裁定兩億元交保，四小時內籌足保釋金。新北地檢署認為，郭涉犯重罪且財力雄厚，有在海外生活經驗和實力，偵查期間有逃亡事實，提起抗告；台灣高等法院前晚收卷，昨分案審理，若發回更裁，郭可能在獄中過年。

揚盛被控替「明星三缺一」等兩百餘家線上遊戲或地下匯兌業者，提供金流代收付服務，洗錢二千四百億元，犯罪所得卅三億元。檢方去年底依組織犯罪防制條例、洗錢罪起訴張于庭等廿七人，涂誠文潛逃被通緝未起訴。

據調查，涂誠文有處理大量泰達幣需求，透過劉昱森找張于庭協助處理揚盛幣流，由張申請「TMe8」、「TBTE」錢包供揚盛洗錢，經手幣流金額逾兩億元。

洗錢 警察

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