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黃麟凱今晚槍決 司改會北監外疾呼「拒政治判斷」：有權提非常上訴

賴總統上任首度執行死刑 白委質疑搶救自身低迷民調

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導

賴清德總統上任後首度執行死刑法務部鄭銘謙今天簽署執行令，民眾黨立委張啓楷表示，憲法法庭去年宣告實質廢死，何謂犯罪情節最嚴重、最嚴謹的訴訟程序，過去都在台灣社會引起很多討論，賴總統的第一槍有無符合上述條件，甚至有人質疑是在搶救自身民調。

死刑犯黃麟凱民國102年服役期間，不滿前女友追債潛入對方住家，先絞殺前女友母親再姦殺前女友，三審判決死刑定讞，法務部預計今天晚間執行槍決，黃麟凱成為繼2020年4月1日槍決死刑犯翁仁賢後，民進黨政府執政以來槍決的第三位死刑犯。

張啓楷晚間受訪時表示，前幾年有非常有名的影集「人選之人」，其中一幕場景是總統為了搶救民調，突然在特別的時間點執行死刑，而這一幕如今在台灣重演，特別是憲法法庭宣告實質廢死之後，何謂犯罪情節最嚴重、最嚴謹的訴訟程序，過去都在台灣社會引起很多討論。

張啓楷質疑，賴清德總統上任後首次執行死刑，第一槍到底有沒有符合上述條件，甚至有人質疑是在搶救低迷民調，政府應該更明確地對外說明。

賴清德總統。聯合報系資料照片
賴清德總統。聯合報系資料照片

死刑 法務部 賴清德 鄭銘謙

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