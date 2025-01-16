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賴政府首度執行死刑 國民黨：民進黨不得不正視民意

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導

法務部長鄭銘謙上任後，首度簽准執行死刑執行命令。國民黨今天表示，依法執行死刑本來就是政府無可旁貸的責任，其他已經判決死刑定讞的卅六名死囚，呼籲政府同樣應該要在司法程序完備後，依法處理。

犯下情殺案殺死女友及女友母親的死刑犯黃麟凱，成為民進黨政府「選中」死刑執法的第3人。國民黨今天回應，反對廢死，依法執行死刑不但是國民黨長期的主張，更是絕對的主流民意。在國民黨長期以來主張及努力下，民進黨政府不得不正視民意，執行死刑，彰顯司法正義。

國民黨表示，依法執行死刑本來就是政府無可旁貸的責任，更要進一步呼籲，其他已經判決死刑定讞的卅六名死囚，同樣應該要在司法程序完備後，依法處理，彰顯司法公正，還給被害人及家屬公道。

國民黨中央黨部。圖／聯合報系資料照片
國民黨中央黨部。圖／聯合報系資料照片

國民黨 死刑

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