黃麟凱勒斃女友今晚槍決 死者父曝「明是女兒生日」：感謝司法還公道
2013年19歲的軍人黃麟凱因不滿女友兵變，竟潛入女友三重住處，以童軍繩勒斃女友及女友母親，法務部長鄭銘謙今天首度簽准死刑執行命令，將於今晚9時於台北看守所執行槍決。死者父親王男對黃麟凱將槍決，表示感謝司法還公道，更說「明天是女兒生日，會告訴她」。
2013年10月1日，黃麟凱潛入王女家中，先以童軍繩將王女的母親勒斃，並潛伏在屋內廚房等待王女返家，當天下午5時許，黃見王女返回，以童軍繩綁住王女雙手強制性交，再以童軍繩從背面纏住王女的脖子將其勒斃，新北地檢署偵查，以侵入住宅罪、殺人、強制性交殺人罪多罪名起訴黃麟凱。歷審均判死刑，最高法院最後宣告死刑定讞。
死者父親王男在凶嫌黃麟凱聲請釋憲時，曾痛批被告就是想躲過死刑，「判他100個死刑啦！」，希望社會能還他們一個公道。時隔11年黃麟凱今天終於將執行槍決，王男得知消息後表示，感謝司法還公道，也指出「明天是女兒生日，會告訴她」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言