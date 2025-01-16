快訊

比演唱會擠！黃仁勳被包圍「30公尺走40分鐘」臨時取消夜市行程

黃麟凱勒斃女友今晚槍決 死者父曝「明是女兒生日」：感謝司法還公道

未來見川普談什麼？傳普亭信心大增 強硬要求恐讓烏克蘭跳腳

聽新聞
0:00 / 0:00

死刑犯黃麟凱今晚伏法 北監外獄警待命、氣氛凝重肅殺

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

法務部長鄭銘謙上任後，首度執行死刑，犯下情殺案殺死女友及女友母親的死刑犯黃麟凱，成為民進黨政府執行死刑的第3人，他所在的台北監獄刑場車道大門外，獄方已派駐管理員維安，氣氛凝重肅殺。

黃麟凱自幼喪父，2012年高職畢業，在校期間與王姓死者認識、交往成為班對，2013年7月2人協議分手，黃利用接送王女企圖挽回關係。

交往期間，黃麟凱盜領王女20餘萬元被女方發現，於是起意殺人

2013年10月1日，黃麟凱潛入王女家中，先以童軍繩將王女的母親勒斃，並潛伏在屋內廚房等待王女返家，當天下午5時許，黃見王女返回，以童軍繩綁住王女雙手強制性交，再以童軍繩從背面纏住王女的脖子將其勒斃，遭檢方依侵入住宅罪、殺人、強制性交殺人罪多罪名起訴。

黃麟凱歷審均依性侵殺人、殺人罪判處死刑，褫奪公權終身，最高法院2017年駁回上訴，判黃麟凱死刑確定。

死刑犯黃麟凱今伏法，台北監獄刑場車道大門外，獄方已派駐管理員維安，氣氛凝重肅殺。
死刑犯黃麟凱今伏法，台北監獄刑場車道大門外，獄方已派駐管理員維安，氣氛凝重肅殺。
死刑犯黃麟凱今伏法，台北監獄刑場車道大門外，獄方已派駐管理員維安，氣氛凝重肅殺。
死刑犯黃麟凱今伏法，台北監獄刑場車道大門外，獄方已派駐管理員維安，氣氛凝重肅殺。

死刑 殺人 童軍

延伸閱讀

死刑犯黃麟凱今晚槍決 民進黨立委陳冠廷喊「我非常支持」

賴政府無預警首度執死 李彥秀：民進黨應說明未來態度

鄭銘謙上任首簽死刑執行令 羅智強表肯定：謝謝打臉我

黃麟凱今晚槍決…曾聲請釋憲稱「死刑轉移焦點」 無實證可撫慰傷痛

相關新聞

賴政府首度執行死刑！黃麟凱「絞殺」前女友與母親 今晚槍決

法務部長鄭銘謙上任後，首度簽准執行死刑執行命令，犯下情殺案殺死女友及女友母親的死刑犯黃麟凱，成為民進黨政府「選中」死刑執...

黃麟凱勒斃女友今晚槍決 死者父曝「明是女兒生日」：感謝司法還公道

2013年19歲的軍人黃麟凱因不滿女友兵變，竟潛入女友三重住處，以童軍繩勒斃女友及女友母親，法務部長鄭銘謙今天首度簽准死...

死刑犯黃麟凱今晚伏法 北監外獄警待命、氣氛凝重肅殺

法務部長鄭銘謙上任後，首度執行死刑，犯下情殺案殺死女友及女友母親的死刑犯黃麟凱，成為民進黨政府執行死刑的第3人，他所在的...

譴責法務部再次執行死刑 廢死團體發聲：槍下留人

賴清德總統上任後今晚將執行首度執行死刑，台灣廢除死刑推動聯盟、台灣人權促進會、民間司法改革基金會、人權公約施行監督聯盟，...

賴政府首度執行死刑 國民黨：民進黨不得不正視民意

法務部長鄭銘謙上任後，首度簽准執行死刑執行命令。國民黨今天表示，依法執行死刑本來就是政府無可旁貸的責任，其他已經判決死刑...

死刑犯黃麟凱今晚槍決 民進黨立委陳冠廷喊「我非常支持」

犯下情殺案殺死女友及女友母親的死刑犯黃麟凱，今晚將執行槍決，也是賴清德總統上任以來第一人。民進黨立委陳冠廷表示，「我非常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。