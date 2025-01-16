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死刑犯黃麟凱今晚槍決…是否執行器捐？ 衛福部：已停止多年

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賴政府首度執行死刑 黃麟凱「絞殺」前女友與母親今晚槍決

死刑犯黃麟凱今晚槍決…是否執行器捐？ 衛福部：已停止多年

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導

死刑犯黃麟凱今晚槍決，執行死刑後，目前在監死因剩36人，過去曾有死刑犯是否執行器官捐贈的討論，但2015年通過「人體器官移植條例部分條文修正草案」，早已明訂不使用死刑犯捐贈器官，衛福部表示，世界上人權國家都不會用到死刑犯器捐，即便有簽署器捐同意書也不使用；針對目前器捐風氣，年輕世代已較願意開口談論。  

法務部長鄭銘謙上任後，首度簽准執行死刑執行命令，為犯下情殺案殺死女友及女友母親的死刑犯黃麟凱，他歷審均依性侵殺人、殺人罪判處死刑，褫奪公權終身，最高法院2017年駁回上訴，判黃麟凱死刑確定。  

過去曾有過死囚是否能執行器捐的討論，2015年立院朝野協商通過「人體器官移植條例部分條文修正草案」，器捐臨床指引中明定，不使用死刑犯捐贈器官。 

衛福部醫事司長劉越萍表示，自2015年起，就已停止死刑犯作為器捐來源，世界人權國家「都不會動這一塊」，未來也不可能再做這樣的使用，「如果使用死刑犯的器官，將會違反世界人權」，器捐中心執行長蔡宏斌也表示，這是人權國家的作法。  

針對目前器捐風氣，劉越萍說，現在透過器捐中心宣導，願意談論的風氣有比較開放，觀察大學生等年輕世代的參與度，的確比以前好，年輕世代更願意開口談論、參與。  

黃麟凱2009年起就讀新北市立三重高級商工職業學校附設進修學校，至2012年畢業，於在校期間與被害者王姓女子認識，並交往成為班對，2013年7月2人協議分手，黃利用接送王女企圖挽回關係。  

2013年10月1日，黃麟凱潛入王女家中，先以童軍繩將王女的母親勒斃，並潛伏在屋內廚房等待王女返家，當天下午5時許，黃見王女返回，以童軍繩綁住王女雙手強制性交，再以童軍繩從背面纏住王女的脖子將其勒斃，新北地檢署偵查，以侵入住宅罪、殺人、強制性交殺人罪多罪名起訴黃。  

死刑犯黃麟凱今晚槍決。本報資料照片
死刑犯黃麟凱今晚槍決。本報資料照片

器官捐贈 死刑 衛福部

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