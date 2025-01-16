賴政府首度執行死刑！黃麟凱「絞殺」前女友與母親 今晚槍決

法務部長鄭銘謙上任後，首度簽准執行死刑執行命令，犯下情殺案殺死女友及女友母親的死刑犯黃麟凱，成為民進黨政府「選中」死刑執法的第3人；黃麟凱執行死刑後，目前在監死囚減1人剩36人。

死刑犯黃麟凱自幼喪父，由母親陳金美獨力扶養成人，黃2009年起就讀新北市立三重高級商工職業學校附設進修學校，至2012年畢業。於在校期間與被害女子王品智認識，並且交往成為班對，2013年7月2人協議分手，黃利用接送王女企圖挽回關係。

黃麟凱與女友交往期間，盜領王女20餘萬元，王女2013年9月間發覺帳戶內款項遭盜領向黃催討，黃起意殺人。

2013年10月1日，黃麟凱潛入王女家中，先以童軍繩將王女的母親勒斃，並潛伏在屋內廚房等待王品智返家，當天下午5時許，黃見王女返回，以童軍繩綁住王女雙手強制性交，再以童軍繩從背面纏住王女的脖子將其勒斃，新北地檢署偵查，以侵入住宅罪、殺人、強制性交殺人罪多罪名起訴黃