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黑吃黑？遭搶350萬2小時後才報案 被害人詐欺罪嫌送辦

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮警方昨天受理一件搶奪案，被害黃姓女子聲稱遭人持槍搶走350萬元現金，但報案時間距案發時間２個小時，警方懷疑案情不單純，查出黃女疑似詐團車手，懷疑遭到黑吃黑，依詐欺罪嫌將她送辦，已掌握搶匪車牌號碼及身分持續追查。

花蓮警分局昨天下午4時許接獲黃姓女子報案，指搭乘計程車在市區遭到一輛白色小客車攔堵，車上兩名男子下車，持槍搶走她抱在胸前的袋子，袋內裝有350萬元現金。

警方獲報後相當重視，立即組成專案小組並調閱周邊監視器擴大追查，但因女子在事發後兩小時才報警，兩名搶匪早已沿著台9線蘇花公路一路北上，錯失攔截機會。

花蓮警分局副分局長盧廣勳表示，因黃姓女子說詞反覆，疑點重重，懷疑案情並不單純，進一步深入追查發現，黃女稍早在市區一家商店與另一名婦人面交「投資」款項，黃女疑似以假投資為餌，取得詐騙款項後搭計程車離去，途中遭人跟蹤搶走不法所得350萬元，已報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦，拘提黃姓女子到案並依詐欺罪嫌送辦。

盧廣勳表示，針對兩名男子涉及持槍搶走350萬元的強盜案件，已掌握涉案車輛及男子身分，正循線追查，也會持續釐清槍枝種類及來源，積極偵辦。

花蓮警方昨天接獲女子報案稱被搶走350萬元，深入追查發現被害人疑似詐團車手遭黑吃黑，已將女子送辦並追查行搶的兩名男子。記者王燕華／翻攝
花蓮警方昨天接獲女子報案稱被搶走350萬元，深入追查發現被害人疑似詐團車手遭黑吃黑，已將女子送辦並追查行搶的兩名男子。記者王燕華／翻攝

花蓮 計程車 詐欺

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