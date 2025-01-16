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影／桃園上演警匪追逐戰 警車翻覆...繼續追搜出二級毒品

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

31歲的陳姓男子涉毒品及洗錢防制法遭通緝，與27歲的陳姓女子、24歲陳姓男子及33歲湯姓男子，昨下午3時許時駕車行經桃園市平鎮區時，被巡邏員警發現為通緝身分，立即展開圍捕，於平鎮區一路追到楊梅區，順利逮捕31歲陳男及陳女，但24歲陳男及湯男趁亂逃跑，警方最後於晚間11時於八德區汽車旅館逮人。

警方於車上搜出安非他命2包、依托咪脂菸彈2顆及依托咪酯菸油3瓶，4嫌警詢後依竊盜、毒品、毀損及妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

昨下午3時41分許，平鎮警巡邏發現日前涉及竊盜案件犯嫌車輛，立即隨即尾隨在後，並於適當之處所示意該車停車受檢，惟該車拒檢逃逸，2車上演警匪追逐戰，還有碰撞，更以車輛衝撞巡邏車，導致巡邏車翻覆，員警未受傷脫困後，立即展開追捕。

員警一路從平鎮區南平路二段、楊梅區永美路、中山北路二段、左轉裕成路、裕成路3巷，距離約4公里，花費10分鐘順利將31歲陳男及陳女，但24歲陳男及湯男趁亂逃跑，警方最後於晚間11時於八德區汽車旅館逮人。

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31歲的陳姓男子涉毒品及洗錢防制法遭通緝，與27歲的陳姓女子、24歲陳姓男子及33歲湯姓男子，昨下午3時許時駕車行經桃園市平鎮區時，被巡邏員警發現為通緝身分，立即展開圍捕。記者翁唯真／翻攝
31歲的陳姓男子涉毒品及洗錢防制法遭通緝，與27歲的陳姓女子、24歲陳姓男子及33歲湯姓男子，昨下午3時許時駕車行經桃園市平鎮區時，被巡邏員警發現為通緝身分，立即展開圍捕。記者翁唯真／翻攝
31歲的陳姓男子涉毒品及洗錢防制法遭通緝，與27歲的陳姓女子、24歲陳姓男子及33歲湯姓男子，昨下午3時許時駕車行經桃園市平鎮區時，被巡邏員警發現為通緝身分，搜出安非他命2包、依托咪脂菸彈2顆及依托咪酯菸油3瓶。記者翁唯真／翻攝
31歲的陳姓男子涉毒品及洗錢防制法遭通緝，與27歲的陳姓女子、24歲陳姓男子及33歲湯姓男子，昨下午3時許時駕車行經桃園市平鎮區時，被巡邏員警發現為通緝身分，搜出安非他命2包、依托咪脂菸彈2顆及依托咪酯菸油3瓶。記者翁唯真／翻攝
31歲的陳姓男子涉毒品及洗錢防制法遭通緝，與27歲的陳姓女子、24歲陳姓男子及33歲湯姓男子，昨下午3時許時駕車行經桃園市平鎮區時，被巡邏員警發現為通緝身分，搜出安非他命2包、依托咪脂菸彈2顆及依托咪酯菸油3瓶。記者翁唯真／翻攝
31歲的陳姓男子涉毒品及洗錢防制法遭通緝，與27歲的陳姓女子、24歲陳姓男子及33歲湯姓男子，昨下午3時許時駕車行經桃園市平鎮區時，被巡邏員警發現為通緝身分，搜出安非他命2包、依托咪脂菸彈2顆及依托咪酯菸油3瓶。記者翁唯真／翻攝
31歲的陳姓男子涉毒品及洗錢防制法遭通緝，與27歲的陳姓女子、24歲陳姓男子及33歲湯姓男子，昨下午3時許時駕車行經桃園市平鎮區時，被巡邏員警發現為通緝身分，搜出安非他命2包、依托咪脂菸彈2顆及依托咪酯菸油3瓶。記者翁唯真／翻攝
31歲的陳姓男子涉毒品及洗錢防制法遭通緝，與27歲的陳姓女子、24歲陳姓男子及33歲湯姓男子，昨下午3時許時駕車行經桃園市平鎮區時，被巡邏員警發現為通緝身分，搜出安非他命2包、依托咪脂菸彈2顆及依托咪酯菸油3瓶。記者翁唯真／翻攝
31歲的陳姓男子涉毒品及洗錢防制法遭通緝，與27歲的陳姓女子、24歲陳姓男子及33歲湯姓男子，昨下午3時許時駕車行經桃園市平鎮區時，被巡邏員警發現為通緝身分，搜出安非他命2包、依托咪脂菸彈2顆及依托咪酯菸油3瓶。記者翁唯真／翻攝
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桃園地檢署 毒品 通緝

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