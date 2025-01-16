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新官上任！桃園市警局人事布達交接 張善政勉勵

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市政府警察局今舉行「卸、新任分局長聯合交接典禮」，包括新到任副局長鄭榮崑在內共有9名高階警官異動，由市長張善政主持監交，張善政表示，桃園各項治安顯著提升，受市民肯定，相信調任的優秀幹部皆為適材適用，新任官也能發揮所長，讓治安更上一層樓。

張善政提及，去年度桃警團隊在打擊犯罪、槍械查緝，執行雷霆除暴專案等治安工作成績斐然，在遠見雜誌2024年「遠見縣市總體暨永續競爭力調查」中，與民眾身家安全有關的「治安」面向，躍升7個名次，成為全國之冠，顯示近年打擊槍枝犯罪、打詐與攔詐等作為成效卓著，更被譽為「政府效能首善之城」。

張善政也宣布，農曆春節將屆，自今起他將走訪各警分局，慰勞春節期間執勤警員，感謝警察同仁盡忠職守，在過年期間犧牲與家人團聚的時光，堅守崗位，為桃園的治安盡心盡力。

高階警官異動名單，包括新任副局長鄭榮崑、新任主任秘書侯東輝、新任督察長李忠萍、原任桃園分局長蔡啟仁調任桃市警局警政監、原任大園分局長王智民調任桃園分局長、原任大溪分局長吳傳銘調任大園分局長、原任內政部警政署交通組科長徐章哲調任大溪分局長、原任蘆竹分局長林鼎泰調任中壢分局長、原任桃市警局公共關係室主任楊贊鈞調任蘆竹分局長。

桃園市政府警察局今舉行「卸、新任分局長聯合交接典禮」，包括新到任副局長鄭榮崑在內共有9名高階警官異動，由市長張善政主持監交。圖／桃園市政府警察局提供
桃園市政府警察局今舉行「卸、新任分局長聯合交接典禮」，包括新到任副局長鄭榮崑在內共有9名高階警官異動，由市長張善政主持監交。圖／桃園市政府警察局提供
桃園市政府警察局今舉行「卸、新任分局長聯合交接典禮」，有9名高階警官異動，由市長張善政主持監交，由左至右分別是新任桃園分局長王智民、新任大園分局長吳傳銘、新任大溪分局長徐章哲及卸任中壢分局長唐嘉仁。圖／桃園市政府警察局提供
桃園市政府警察局今舉行「卸、新任分局長聯合交接典禮」，有9名高階警官異動，由市長張善政主持監交，由左至右分別是新任桃園分局長王智民、新任大園分局長吳傳銘、新任大溪分局長徐章哲及卸任中壢分局長唐嘉仁。圖／桃園市政府警察局提供
桃園市政府警察局今舉行「卸、新任分局長聯合交接典禮」，包括新到任副局長鄭榮崑在內共有9名高階警官異動，由市長張善政主持監交。圖／桃園市政府提供
桃園市政府警察局今舉行「卸、新任分局長聯合交接典禮」，包括新到任副局長鄭榮崑在內共有9名高階警官異動，由市長張善政主持監交。圖／桃園市政府提供

張善政 桃園 警察

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