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馬公凌晨傳2槍響...通緝犯拒檢開車衝撞1警逃逸速落網

聯合報／ 記者王昭月／澎湖即時報導

馬公市民福路加油站昨天凌晨連傳2聲槍響，警方說明，警網盤查可疑車輛時，遭通緝的駕駛見警馬上衝撞逃逸，造成其中一名員警閃避不及，手肘受傷。由於對方造成執法員警性命威脅，才被迫開槍，目前已將嫌疑人追查到案。

馬公警分局表示，光明派出所員警15日凌晨執行巡邏勤務，在馬公市民福路中油加油站內廁所旁發現有車輛怠速，上前欲盤查，但駕駛拒絕且倒車衝撞逃逸，警方馬上鎖定呂姓嫌疑人，15日上午在馬公市菜園社區一帶逮捕呂男。

警方表示，當時呂男時突然倒車衝撞員警，其中一名員警閃避不及，手肘挫傷，另名員警立即朝該車右前車輪射擊2槍意圖制止不成，受傷員警送醫觀察後，已無大礙，馬公警分局將進一步釐清案情，呂男則依傷害、妨害公務罪嫌移送澎湖地方檢察署偵辦。

澎湖多年來未聞槍響，卻在新任警察局長上任前夕，引發質疑，馬公警分局表示，事發突然，為了保護同事安危，才被迫開槍。

具通緝犯身分的一名呂姓駕駛15日凌晨拒絕警方盤查，開車衝撞員警，警方開兩槍制止不成，昨早已將他逮捕歸案。圖／馬公警分局提供
具通緝犯身分的一名呂姓駕駛15日凌晨拒絕警方盤查，開車衝撞員警，警方開兩槍制止不成，昨早已將他逮捕歸案。圖／馬公警分局提供

加油站 馬公

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