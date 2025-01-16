宜蘭縣新任警察局長劉炯炫高材生出身 防詐重中之重

宜蘭縣政府警察局長交接，原任局長侯東輝調往桃園市警局主任秘書，新任局長劉炯炫中央警官學校、國立台北大學犯罪學研究所畢業，後多任職雙北，2010年曾任職蘇澳分局長。警政署表示，除了交通、治安，詐騙案是重中之重，盼新局長落實防詐。

劉炯炫今年54歲，中央警官學校正科59期交通警察系學士畢業，台北大學犯罪學研究所碩士畢業，曾任鐵路警察局副局長與主任秘書、新北市板橋分局、新店分局、淡水分局長、台北市警局秘書室主任、督察室督察、中正第二分局副分局長等職，調派宜蘭警局長前任職警政署保防組長。

宜蘭縣政府今天舉辦警察局長交接典禮。代理縣長林茂盛表示，原任局長侯東輝治安績效卓著，去年查獲毒品藥頭105人、詐欺集團29件244人、執行23件治平專案、檢肅幫派成員244人，也積極主持交通工作，深獲同仁與縣民肯定；相信新任局長能在其基礎上，繼續加強交通與治安工作。

警政署警政委員黃勢清說，侯東輝一畢業就從事刑事工作，這一年帶領宜蘭警局破大案、抓要犯，創造很多績效；新任局長劉炯炫是台北市建國中學畢業，就讀官校又是北大犯罪學研究所，15年前曾任職蘇澳分局，對宜蘭有深厚感情，現在強勢回歸，一定能將所學貢獻給宜蘭。