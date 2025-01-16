快訊

謝世謙猝逝…疫情帶領華航走過最艱困時期 華航人公認的「揪感心」董事長

《黃仁勳傳》揭秘！曝台積電輝達合作緣起 憶首次接張忠謀電話：叫員工安靜

黃仁勳人在哪裡？今日行程有變 將直接抵達台中

宜蘭縣新任警察局長劉炯炫高材生出身 防詐重中之重

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭縣政府警察局長交接，原任局長侯東輝調往桃園市警局主任秘書，新任局長劉炯炫中央警官學校、國立台北大學犯罪學研究所畢業，後多任職雙北，2010年曾任職蘇澳分局長。警政署表示，除了交通、治安，詐騙案是重中之重，盼新局長落實防詐。

劉炯炫今年54歲，中央警官學校正科59期交通警察系學士畢業，台北大學犯罪學研究所碩士畢業，曾任鐵路警察局副局長與主任秘書、新北市板橋分局、新店分局、淡水分局長、台北市警局秘書室主任、督察室督察、中正第二分局副分局長等職，調派宜蘭警局長前任職警政署保防組長。

宜蘭縣政府今天舉辦警察局長交接典禮。代理縣長林茂盛表示，原任局長侯東輝治安績效卓著，去年查獲毒品藥頭105人、詐欺集團29件244人、執行23件治平專案、檢肅幫派成員244人，也積極主持交通工作，深獲同仁與縣民肯定；相信新任局長能在其基礎上，繼續加強交通與治安工作。

警政署警政委員黃勢清說，侯東輝一畢業就從事刑事工作，這一年帶領宜蘭警局破大案、抓要犯，創造很多績效；新任局長劉炯炫是台北市建國中學畢業，就讀官校又是北大犯罪學研究所，15年前曾任職蘇澳分局，對宜蘭有深厚感情，現在強勢回歸，一定能將所學貢獻給宜蘭。

黃勢清指出，警政署交代幾項工作共同努力，首先是春節期間的交通、治安，以及金融機構巡守；再來就是詐騙案件，現在詐騙幾乎是國安要務，盼落實各項防詐作為；此外還有營造友善職場，避免霸凌案件重現，重視執勤安全，強化內部管理等等，期勉劉炯炫在既有基礎上，繼續創造優良績效。

宜蘭縣警局局長交接典禮。左起原任局長侯東輝、警政署警政委員黃勢清、宜蘭代理縣長林茂盛、新任局長劉炯炫。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣警局局長交接典禮。左起原任局長侯東輝、警政署警政委員黃勢清、宜蘭代理縣長林茂盛、新任局長劉炯炫。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣警局新任局長劉炯炫，中央警官學校59期正科交通警察學系、國立台北大學犯罪學研究所碩士，2010年曾擔任蘇澳分局長。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣警局新任局長劉炯炫，中央警官學校59期正科交通警察學系、國立台北大學犯罪學研究所碩士，2010年曾擔任蘇澳分局長。記者陳敬丰／攝影
警政署警政委員黃勢清表示，警政署交代重要工作包含春節交通治安、防詐、友善職場、執勤安全與內部管理等。記者陳敬丰／攝影
警政署警政委員黃勢清表示，警政署交代重要工作包含春節交通治安、防詐、友善職場、執勤安全與內部管理等。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 警察

延伸閱讀

北檢搜索查虛擬貨幣金流案 刑事局：若涉不法將嚴辦

桃園平鎮農會搶匪亮槍？ 警方春節防搶演練逼真

北檢搜索土城警分局 警政署：自檢案件待釐清

台中警員濫查民眾個資高達133筆 警政署抓包送辦

相關新聞

涉虛擬貨幣土城偵查隊長50萬交保 新北警：調職靜待調查

新北市土城分局偵查隊長黃祺瑋、刑事局偵查正張雅綸、伍國榮因涉嫌洗錢防制法，台北地檢署昨指揮警政署靖紀小組前往搜索約談，檢...

宜蘭縣新任警察局長劉炯炫高材生出身 防詐重中之重

宜蘭縣政府警察局長交接，原任局長侯東輝調往桃園市警局主任秘書，新任局長劉炯炫中央警官學校、國立台北大學犯罪學研究所畢業，...

影／簽賭欠50萬元！他不滿遭討債竟持槍傷人 休假警當場逮7人

新北市日前發生當街談判討債衍生掏槍傷人事件，休假正巧在旁用餐刑警撞見，連忙通報支援，一舉逮捕雙方共7人，後續進一步追查，...

偵查隊長遭北檢搜索約談 土城警分局：自檢靖紀案件

台北地檢署今指揮警政署靖紀小組，前往刑事局、土城警分局搜索、約談土城偵查隊長黃祺瑋等多名官警，據悉與虛擬貨幣及地下匯兌、...

北檢搜索調查刑事局2警官、土城偵查隊長 疑與虛擬貨幣有關

台北地檢署今上午搜索刑事局、新北市土城警分局，帶回土城分局偵查隊長及刑事局二大隊兩名警官調查。據了解，案情疑與虛擬貨幣有...

長榮女大生案凶嫌更一審仍判死...現場模樣曝 商家：小天使照亮這段路

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生2020年遭擄走殺害，更一審今仍判凶嫌梁育誌死刑；擄人地點位於學校附近台鐵沙崙支線軌道的橋下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。