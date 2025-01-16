毒品網路廣告假冒品牌冰淇淋 中市警破3人販毒集團

台中警方今天表示，日前接獲檢舉「網購買冰買到毒品」，即組成專案小組偵辦，查獲販毒集團3名成員，並起出現金近140萬元及毒品咖啡包111包，全案移送檢方偵辦。

台中市警察局刑事警察大隊偵七隊日前接獲檢舉「網購買冰買到毒品」，即與少年警察隊組成專案小組，追查網路微信暱稱「哈根達斯」帳號，以「迷你杯1杯500、歡樂桶2杯2600、買5送1」廣告標語推播銷售毒品，並報請台中地方檢察署指揮偵辦。

警方表示，經檢察官指揮專案小組深入蒐證追查，分別於民國113年9月及10月間持台中地方法院搜索票查獲31歲林姓男子、25歲張姓男子及30歲何姓男子組成的販毒集團。

警方同時查扣現金新台幣近140萬元，毒品咖啡包111包（毛重約520克）、總市價約55萬5000元，全案詢後以違反毒品危害防制條例移請台中地方檢察署偵辦。

台中市刑大提醒，非法製造、販賣毒品者，最重可處7年以上有期徒刑，併科1000萬元以下罰金，民眾切勿心存僥倖，以身試法。

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