影／簽賭欠50萬元！他不滿遭討債竟持槍傷人 休假警當場逮7人

新北市日前發生當街談判討債衍生掏槍傷人事件，休假正巧在旁用餐刑警撞見，連忙通報支援，一舉逮捕雙方共7人，後續進一步追查，再逮另外4人，並起獲2把改造手槍，警詢後將11人依傷害、妨害秩序、槍砲等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，從事土地整合的楊姓男子（53歲）日前向經營地下簽賭的工人張姓男子（43歲）下注，沒想到竟慘輸50萬元，張男多次追討未果，雙方放話要找對方「輸贏」，因此結下樑子。

本月10日晚間9時許，張男找2名友人助陣，前往楊男位於永和區永和路一段的住處談判，楊男與友人黃姓男子（53歲）、欒姓男子（43歲）及嚴姓男子（34歲），雙方共7人一見面就為了債務問題發生激烈口角，後續更進一步衍生大亂鬥，嚴男涉嫌當場掏出1把模擬，以槍托猛捶張男頭部，造成張男頭部撕裂傷。

永和警分局偵查隊張姓小隊長當晚休假，正巧在一旁餐廳與友人聚餐，原本與朋友在餐廳門口聊天，當場撞見一群人口角爭執繼而發生傷人過程，立即通報轄區派出所警力支援。

永和警方獲報動員快打部隊，當場逮捕郭姓男子（44歲）等4人並循線追查逮捕自行前往雙和醫院就醫的張男等3人到案，後續擴大追查，報請檢察官指揮偵辦，聲請拘票、搜索票，本月12日下午3時10分在新北市板橋區南雅南路一帶，拘提欠債的楊姓男子及動手傷人的嚴男2人到案，並在永和區秀朗路1段工地內起獲嚴男逞凶用改造手槍、子彈6顆。警詢後將11人依傷害、妨害秩序、槍砲等罪嫌移送新北地檢署偵辦。