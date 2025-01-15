長榮女大生案凶嫌更一審仍判死...現場模樣曝 商家：小天使照亮這段路
長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生2020年遭擄走殺害，更一審今仍判凶嫌梁育誌死刑；擄人地點位於學校附近台鐵沙崙支線軌道的橋下，該段路每40公尺就有1座路燈，也做綠美化；附近商家今感嘆說，「是小天使（指遇害女生）照亮這段路」。
對於更一審判梁育誌死刑，長榮大學表示，尊重司法判決，校方都持續站在關心家屬立場提供協助，而案發現場除了政府改善硬體設施，轄區派出所會定期巡邏，學校也有積極改善校園安全，包括夜間巡邏機制，且如果學生較晚要返回校外的住宿地點，只要到校安中心詢問，可提供載送服務。
梁育誌2020年10月28日晚間到歸仁區長大路與台鐵高架橋下便道的路口，躲橋下旁陰暗處，將走路經過的女大生擄上車，並殺害棄屍。
案發時震驚社會，中央和地方投入改善校安。事發路段的橋下，目前兩側路燈幾乎每隔約40公尺就有1座，晚上照明足，且中間分隔島還有彩繪，設仙人掌、老鷹等裝置藝術，還有座椅，色彩繽紛活潑，只是兩側仍然為農地果園、或雜草空地，目前學期已經結束，上午該路段鮮少有車輛通過，人更罕見。
長大路商家的業者說，命案發生後加裝路燈、監視器等，感覺安全性提高很多，平時有學生、休閒民眾，還有路跑比賽納入路線，多了不少人氣，「是小天使照亮了這段路」，且案發距今4年多，可能在校學生多沒經歷過此案，較不會聯想那路段危險。
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