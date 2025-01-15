調查局全台破6座詐欺與洗錢水房 日阻詐欺簡訊51萬通

調查局為防堵詐團利用電信轉換網路訊號科技，大量放送假投資、假公務機關或公務員訊息，本月9日執行「截流專案」同步行動，在台北市、新北市、桃園市、台中市、嘉義市及高雄市，一舉查獲6座運作中的詐欺機房及洗錢水房，犯罪金流達新台幣2859萬863元，估計阻斷每日詐騙簡訊及電話達51萬通。

調查局指出，詐團行動機房將貓池設置於俗稱「小鋼炮」轎跑車中，由犯嫌駕駛在市區快速繞行，行蹤捉摸不定且頻頻檢查，利用車輛之高機動性作為掩護，躲避追緝，所幸調查人員鍥而不捨蒐證，終於在春節前擒獲犯嫌，查扣犯罪工具車輛，阻斷詐騙電話。

因應電詐團習於農曆春節前後大撈一筆特性，調查局要求所屬單位，從受害人、人頭戶及車手積極溯源追查幕後集團及機水房，攔阻詐團透過貓池、卡池廣發不實投資假訊息或假公務機關、公務員，截斷散布詐騙誘餌。

本月9日北機站等4單位在6縣市同步搜索15處，逮捕約談18人，破獲5座機房及1座線上博弈洗錢水房，查扣128孔貓池5台、卡池3台等，包括查緝難度超高的車載式行動詐欺機房1座及分散式貓池、卡池機房4座。

調查局指出，詐團多利用農曆春節前後民間資金充裕、民眾急於尋求投資或周轉資金管道，藉由捏造不實投資機會、假冒司法人員誆稱民眾涉及洗錢，或以招攬線上賭博方式誘使民眾受騙上當，透過貓池、卡池等自動化設備，每日傳送大量投資詐騙簡訊，投放詐騙誘餌，嚴重混淆視聽。