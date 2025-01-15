快訊

專訪／曾豪駒看12強28條好漢 最專注、最嗨、最貼心是誰？

性侵案延燒！麥當勞「美樂蒂聯名」急喊卡 業者2點回應

命名惹議／該利益迴避？以官員命名新物種引學術圈論戰

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東安泰醫院大火釀8死 監委申請自動調查

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導

屏東東港安泰醫院去年發生大火，導致8人死亡，屏東縣政府追查發現醫院有大量違建問題。監察委員葉大華、葉宜津、施錦芳今天表示，因涉及醫療院所公共安全及人民生命安全權利，已申請自動調查。

去年10月颱風山陀兒來襲時，屏東東港安泰醫院發生大火，導致8人死亡，屏東縣政府追查發現5棟建築都存在大量違建，正強制拆除發生火警的D棟大樓及毗鄰的電力中心，縣府估拆除工期最長2個月。

葉大華、葉宜津、施錦芳表示，事涉醫療院所公共安全及人民生命安全權利，將進一步了解本案火災造成如此嚴重傷亡原因；安泰醫院消防應變計畫及消防避難演練是否完備；又是否具備複合式防災能力。

監委也要追查屏東縣政府對於安泰醫院違建處理及建物公安申報有無落實查處，衛生福利部對於醫院公共安全議題是否納入相關管理規範與評鑑，以及各權責機關有無善盡監督管理權責等。

屏東安泰醫院大火釀8死，監委申請自動調查。圖／聯合報系資料照片
屏東安泰醫院大火釀8死，監委申請自動調查。圖／聯合報系資料照片

屏東縣政府 違建

延伸閱讀

屏東縣府今公布2025年10大觀光活動 一年四季都好玩

東港安泰醫院違建 蘇清泉：買地併拚容積移轉

東港安泰醫院大火9死...縣府今強制拆除違建 起火點先執行

安泰醫院大火9死檢朝過失致死、偽造文書偵辦 2人列被告

相關新聞

北檢搜索調查刑事局2警官、土城偵查隊長 疑與虛擬貨幣有關

台北地檢署今上午搜索刑事局、新北市土城警分局，帶回土城分局偵查隊長及刑事局二大隊兩名警官調查。據了解，案情疑與虛擬貨幣有...

偵查隊長遭北檢搜索約談 土城警分局：自檢靖紀案件

台北地檢署今指揮警政署靖紀小組，前往刑事局、土城警分局搜索、約談土城偵查隊長黃祺瑋等多名官警，據悉與虛擬貨幣及地下匯兌、...

長榮女大生案凶嫌更一審仍判死...現場模樣曝 商家：小天使照亮這段路

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生2020年遭擄走殺害，更一審今仍判凶嫌梁育誌死刑；擄人地點位於學校附近台鐵沙崙支線軌道的橋下...

調查局全台破6座詐欺與洗錢水房 日阻詐欺簡訊51萬通

調查局為防堵詐團利用電信轉換網路訊號科技，大量放送假投資、假公務機關或公務員訊息，本月9日執行「截流專案」同步行動，在台...

屏東安泰醫院大火釀8死 監委申請自動調查

屏東東港安泰醫院去年發生大火，導致8人死亡，屏東縣政府追查發現醫院有大量違建問題。監察委員葉大華、葉宜津、施錦芳今天表示...

台中3男收10萬幫尋仇...狼牙棒當街狂毆打到骨折濺血

台中天津路前年3名惡煞持狼牙棒把人打到骨折、濺血，經查施姓男子收10萬元委託尋仇，找蘇姓、吳姓同夥持狼牙棒、鐵鎚，當街把...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。