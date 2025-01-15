屏東安泰醫院大火釀8死 監委申請自動調查

屏東東港安泰醫院去年發生大火，導致8人死亡，屏東縣政府追查發現醫院有大量違建問題。監察委員葉大華、葉宜津、施錦芳今天表示，因涉及醫療院所公共安全及人民生命安全權利，已申請自動調查。

去年10月颱風山陀兒來襲時，屏東東港安泰醫院發生大火，導致8人死亡，屏東縣政府追查發現5棟建築都存在大量違建，正強制拆除發生火警的D棟大樓及毗鄰的電力中心，縣府估拆除工期最長2個月。

葉大華、葉宜津、施錦芳表示，事涉醫療院所公共安全及人民生命安全權利，將進一步了解本案火災造成如此嚴重傷亡原因；安泰醫院消防應變計畫及消防避難演練是否完備；又是否具備複合式防災能力。