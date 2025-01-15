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台中3男收10萬幫尋仇...狼牙棒當街狂毆打到骨折濺血

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中天津路前年3名惡煞持狼牙棒把人打到骨折、濺血，經查施姓男子收10萬元委託尋仇，找蘇姓、吳姓同夥持狼牙棒、鐵鎚，當街把葉姓男子打鮮血淋漓；法院痛斥3人釀社會恐慌，暴戾之氣甚巨，依重傷害未遂罪各判4年1月至4年3月不等。

檢警調查，施男因身分不詳綽號「阿榮」之人和葉姓男子有金錢糾紛，施受阿榮以10萬元委託再找蘇姓、吳姓男子要一起去毆打葉。

3人2023年11月18日下午5點多開車到台中北區天津路，先碰撞葉的車製造假車禍，趁葉下車查看時，施上前勒住他脖子，吳、蘇再分別持狼牙棒、鋁棒及榔頭痛毆葉一頓，不顧葉的妻子旁尖叫制止，把葉打到右手、左腳骨折，全身多處撕裂傷，鮮血淋漓。

台中地院先前已依重傷害未遂罪，各判施男、蘇男有期徒刑4年3月、4年1月；吳男部分另案審理。

中院開庭時，吳坦承客觀事實，辯稱沒有重傷害犯意，其辯護人稱他拿狼牙棒毆打葉，雖偶有揮打身軀，但好幾次是針對葉男的布鞋鞋底揮打，且葉身軀經診斷沒有任何傷勢，應無重傷害故意。

中院查，吳等3人拿榔頭、鋁棒、狼牙棒，都是質地堅硬、殺傷力強大金屬凶器，根據監視器畫面，3人揮打葉四肢10幾下，凶器打中葉男時還發出響亮打擊聲，葉四肢都濺血，行凶過程長達10幾分鐘，釀葉多處骨折，顯有重傷害不確定故意。

法院審酌，吳和葉不認識，僅因他人糾紛及為取得報酬就傷人，又在人來人往路旁圍毆、追逐，其等展露暴戾之氣甚巨，造成人心恐慌，犯後又避重就輕，依重傷害未遂罪判他4年1月。

施姓男子等3人在天津路商圈，當街持狼牙棒等凶器把葉姓男子打到骨折濺血。圖／翻攝自記者爆料網
施姓男子等3人在天津路商圈，當街持狼牙棒等凶器把葉姓男子打到骨折濺血。圖／翻攝自記者爆料網

監視器 頭痛 骨折

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