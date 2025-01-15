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僑委盧曼菁被控霸凌 徐佳青：私人糾紛無需辭職

中央社／ 台北15日電

媒體報導，有僑民指控僑務委員盧曼菁霸凌。僑委會委員長徐佳青今天說，僑務委員是義務榮譽職，除非盧曼菁違反重大規範，不然沒有需要辭職；若私人糾紛都要無限上綱，政府無法以這樣標準決定榮譽職人員是否適任。

鏡週刊報導，美國密西根州僑務委員盧曼菁去年12月因自家公司門口懸掛五星旗備受質疑；日前又有僑民指控她霸凌，造謠傷害僑界人士及僑團，曾有僑民去年7月向總統府陳情，要求撤銷其僑委資格，僑委會至今沒有下文。

徐佳青今天在立法院接受媒體聯訪表示，僑務委員是榮譽職，屬義務性志工，在僑居地出錢出力，沒有官方權力關係，霸凌在定義上無法成立。

徐佳青說，很多海外僑團是當地自主性團體，即使是政府部門也沒有權力介入民間自主團體，更何況是跨國，因此針對盧曼菁在當地因私人糾紛引發的不必要衝突，私下也都有盡量勸雙方談妥、和解，不需要扯入所有僑團，這只是很個人的隱私性問題。

關於盧曼菁被控在自家公司門口懸掛五星旗，徐佳青表示，這是在盧曼菁過去做生意時發生；但此公司在2年前全部賣掉，盧曼菁擔任僑務委員沒有再做此生意、也沒再掛過五星旗，把舊的不相關訊息在不同時空硬是湊在一起，顯然是刻意塑造衝突形象，她並不樂見。

媒體追問，有些僑胞覺得盧曼菁已不適任。徐佳青說，榮譽職角色是因熱心、願意出錢出力與有所貢獻，並不是所有人都願意這樣，有些人只負責在旁邊指指點點、批評別人，卻不願出力。

徐佳青表示，這是多元社會，各種人有不同選擇，除非違反重大規範，不然僑委會認為盧曼菁在職務與角色扮演上沒有需要辭職，如果私人糾紛都要無限上綱，政府部門無法用這樣標準決定榮譽職人員是否適任。

五星旗 僑委會 徐佳青

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