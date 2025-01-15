台南超商店員遭凌虐、高樓開槍慘死命案 四海幫組長、女店長重判

台南永康超商30歲丁姓店員墜樓命案，警方查出陳姓女店長以侵占公款為由，與四海幫海文堂劉姓組長、曾男等7人利用他值大夜班，將他關在倉庫內以水管凌虐，隔天曾陪同他返回住處時，自後腰開槍而從13樓墜樓慘死，劉犯強盜及私行拘禁致人於死罪應執行25年，陳女則應執行15年。

檢方起訴，超商陳姓女店長前年4月底因前接獲客人投訴，懷疑丁姓店員侵吞超商代收客戶款項，告知四海幫海文堂成員曾、劉姓男子等人5月間利用他值大夜班，將他關在倉庫內以水管凌虐，隔天曾陪同他返回住處時，不慎自13樓墜樓慘死。

檢方認陳女等8人涉共同傷害、共同剝奪他人行動自由、強盜、非法持有具殺傷力槍彈及違反組織犯罪防制條例等罪嫌起訴，其中陳姓少年移送高雄少年及家事法院審理法庭審理，另四海幫海文堂蔡姓堂主則由檢方另案偵查中。

台南永康超商30歲丁姓店員墜樓命案，店長陳女等8人被訴61罪，經台南地院裁定不行國民參與審判，勘驗丁男遭拘禁在超商倉庫內水管凌虐、逼供，甚至當場打手機給丁母，要求以30萬私下和解的監視器錄影畫面。

台南地院認劉男為本案主要謀畫者，指揮幫眾強凌弱、眾暴寡，為謀財竟至害命，下手凶殘，心性貪婪，案發後指示其他共犯湮滅證據，審理時就犯行大部否認，未見一絲悔悟意，迄今未賠償告訴人損害，造成丁家庭永久傷痛。法官認他犯結夥3人以上強盜罪處年；又共同犯私行拘禁致人於死罪處14年。應執行25年，未扣案犯罪所得金項錬1條沒收。

另陳女為始作俑者，為防止、減少自己損失，不思以正常管道解決，藉助幫派強取他人財物，提供自己之營業所在供作犯罪場所，另在被害人遭受毒打時，在旁嬉笑，毫無犯罪羞恥感，終至造成人命之損失，犯後迄今未賠償告訴人損失，認她犯結夥3人以上強盜罪處8年；又共同犯私行拘禁致人於死罪處有期徒刑10年。應執行15年，未扣案犯罪所得20萬元沒收