簽證到期待出境移工 機場變裝後失蹤

立委王育敏（左一）指出影片中有一名移工明明是要出境，但進了管制區變裝後，出了管制區就成為失聯移工。在機場失聯的移工也是創4年來新高，從109年57位到113年87位，共有200多位在機場就失聯的移工。記者季相儒／攝影

國民黨團昨舉行記者會，王育敏說，至去年底失聯移工達九萬多人，機場成為移工失聯最多的地點，自二○二○年起算合計已二○九人，去年八十七人創下新高。

王育敏表示，人力仲介公司將原定出境移工送到機場，移工還可離開，代表政府防治移工逃跑有非常多漏洞，管理制度有缺失。

立委萬美玲說，看到變裝秀歎為觀止，懷疑有不法集團煽動移工，操縱做非法事情或非法留在台灣；移工失聯不是個案，是長期管理失能問題，應檢討外籍移工管理，若有不法集團操控也要揪出。

王鴻薇則懷疑有內應，機場安檢出問題，應徹查有無勾結不肖業者。她說失聯移工去年已超過九萬人，光看護工便超過三萬人失聯，政府做了什麼？錯誤政策應該系統性檢討及防堵。

航警局說，該移工循一般旅客動線退出安檢區域，第一線員警均依流程核對護照、人別，並退刷機票後放行；外籍移工出入境事務為移民署業管，航警局未接獲雇主、仲介及其他相關公務機關通知及要求協助。

機場公司說，除非依法遣返或遞解出境人士，由執法機關押送執行，旅客持有效旅行文件，均有入出境及搭機或取消行程權利。

勞動部說，仲介受雇主委任安排移工出境，應送至機場確認移工進入管制門，對無勞資爭議中途解約或工作期滿移工，若擔心有機場失聯疑慮，可向航警局申請戒護登機。

據了解，影片中自安檢區刷退移工為越南籍武姓女子，簽證去年十二月三日期滿必須出境，她三日抵達桃機時還是有效簽證，當時並非失聯移工，身分還是一般旅客，形成漏洞。